Francuski predsednik Emanuel Makron pokrenuo je proces ukidanja viznih izuzeća za alžirske zvaničnike i diplomate, što je jedna od najznačajnijih eskalacija u diplomatskom sporu između dve zemlje.

Makron je zatražio od svog premijera i ministra spoljnih poslova da ponište sporazum iz 2013. godine koji omogućava Alžircima sa diplomatskim ili službenim pasošem da uđu u Francusku bez vize i ostanu do 90 dana.

Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro je ranije najavio planove za proterivanje alžirskih diplomata bez važećih viza kao odgovor na proterivanje francuskih državnih službenika iz Alžira.

Pariz priznao suverenitet Maroka nad Zapadnom Saharom

Francuska i Alžir imaju komplikovane odnose otkako je ova severnoafrička zemlja stekla nezavisnost nakon više od jednog veka brutalne francuske okupacije. Tenzije su dostigle vrhunac prošle godine kada je Pariz priznao suverenitet Maroka nad Zapadnom Saharom, pridruživši se Španiji, Sjedinjenim Državama i drugima.

Zapadna Sahara je uglavnom pod kontrolom Maroka, ali suverenitet Rabata nad teritorijom nije međunarodno priznat. Alžir bezuslovno podržava i domaćin je sedištu prosahanskog fronta Polisario.

Pored toga, Francuska tvrdi da su dvojica njenih državljana, francusko-alžirski autor Bualem Sansal i novinar Kristof Glez, bez razloga zatvoreni u alžirskim zatvorima.

Foto: Unsplash

Sansal je osuđen na pet godina zatvora zbog podrivanja nacionalnog jedinstva nakon što je u intervjuu za francuski onlajn medij izrazio podršku Maroku u teritorijalnom sporu sa Alžirom i rekao da će samo „mala mesta bez istorije“ na kraju biti kolonizovana.

Glezis je osuđen na sedam godina zatvora zbog „zagovaranja terorizma“ nakon što je intervjuisao čelnike fudbalskih klubova koji su takođe igrali ulogu u separatističkim pokretima u Alžiru.

Alžirci čine najveću imigrantsku zajednicu u Francuskoj

Kao odgovor na Makronovu objavu, alžirsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Pariz insistirao na sporazumu o ukidanju viza i da bi Alžir rado iskoristio „priliku da jednostavno i jasno objavi svoje povlačenje iz ovog sporazuma“.

„Od izbijanja ove krize, koju je izazvala Francuska, Francuzi su se odlučili za pristup sile i eskalacije. Pribegli su pretnjama, ultimatumima i diktatima, ignorišući činjenicu da Alžir nije podložan nikakvom obliku pritiska, prisile ili ucene, bez obzira na njihov izvor ili prirodu“, saopštilo je ministarstvo.

Makron je pokušao da održi diplomatske odnose sa Alžirom i pozivao na deeskalaciju, ali to se sada, izgleda, menja. „Nemamo drugog izbora nego da zauzmemo oštriji pristup“, rekao je Makron desničarskom dnevniku „Figaro“.

Odnosi sa Alžirom su takođe vruća tema za francuskog predsednika na domaćem planu. Alžirci čine najveću imigrantsku zajednicu u Francuskoj, a milioni francuskih građana su alžirskog porekla.

Kurir.rs/Index/Agencije