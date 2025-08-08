Slušaj vest

Izraelski bezbednosni kabinet odobrio je plan premijera Benjamina Netanjahua da preuzme vojnu kontrolu nad gradom Gazom, što označava veliku novu eskalaciju u ratu.

Odluka je doneta nakon sastanka koji se protegao do duboko u noć, a potvrđuje da je „potpuno bezbednosno preuzimanje Pojasa Gaze“ neophodno za okončanje sukoba.

Pre sastanka, Netanjahu je potvrdio namere Izraela u intervjuu za Foks njuz. Na pitanje da li će Izrael „preuzeti kontrolu nad celom Gazom“, odgovorio je: „Nameravamo, kako bismo osigurali našu bezbednost, da uklonimo Hamas odatle i oslobodimo narod Gaze.“

Dodao je da Izrael ne želi da zadrži teritoriju, već da uspostavi „zonu bezbednosti“ i preda vlast „arapskim snagama koje će njome pravilno upravljati“.

Pet principa za okončanje rata

Nakon sastanka, kancelarija izraelskog premijera je objavila da će se Izraelske odbrambene snage (IDF) pripremiti da preuzmu kontrolu nad gradom Gazom, uz istovremenu distribuciju humanitarne pomoći civilima van borbenih zona. Bezbednosni kabinet je takođe usvojio pet principa za okončanje rata: razoružanje Hamasa, povratak svih talaca, demilitarizaciju Gaze, izraelsku bezbednosnu kontrolu nad Pojasom i uspostavljanje alternativne civilne administracije koja nije ni Hamas ni Palestinska uprava.

Plan je naišao na oštre kritike, uključujući i od porodica talaca koje drži Hamas.

Einav Zangauker, majka taoca Matana Zangaukera, rekla je da joj je Netanjahu obećao da će raditi na sporazumu o oslobađanju.

„Neko ko govori o sveobuhvatnom sporazumu neće osvojiti Pojas i ugroziti taoce i vojnike“, napisala je na društvenoj mreži X, dodajući: „Netanjahu i njegovi partneri će uskoro osuditi Matana na smrt.“

I šef vojske protiv plana okupacije

Prema izveštajima izraelskih medija, načelnik Generalštaba izraelske vojske Ejal Zamir takođe je upozorio protiv okupacije Gaze, rekavši da bi to ugrozilo taoce i dodatno opteretilo vojsku. Na međunarodnoj strani, jordanski zvaničnik je rekao da će Arapi „podržati samo ono što Palestinci dogovore i odluče“ i da se „neće složiti sa Netanjahuovom politikom niti će sređivati njegov nered“.

Džina Aberkrombi-Vinstenli, bivša predsednica Saveta za bliskoistočnu politiku, izjavila je za Skaj njuz da „vrlo malo ljudi“ veruje da je plan okupacije dobra ideja.

„Teško je dodati traumi i očaju Palestinaca u Pojasu Gaze, ali ovo će svakako uspeti“, rekla je ona, napominjući da će novo prisilno preseljenje samo pogoršati patnju stanovništva

Juče ubijeno desetine Palestinaca

Ove odluke dolaze nakon što je najmanje 42 Palestinca ubijeno u izraelskim vazdušnim napadima i vatrenoj pucnjavi širom južne Gaze juče, prema lokalnim bolnicama.