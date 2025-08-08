Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je sinoć da prekid vatre između Rusije i Ukrajine „zavisi“ od ruskog predsednika Vladimira Putina.

„Na njemu je“, rekao je Tramp novinarima kada su ga pitali da li je rok do kog Putin treba da pristane na prekid vatre još uvek na snazi. „Videćemo šta će imati da kaže. Sve zavisi od njega. Veoma sam razočaran“, dodao je Tramp.

Na pitanje da li je Putin morao da se sastane sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim da bi se sastao sa Trampom, američki predsednik je rekao: „Ne.“

„Želeo bih da se sastanem sa njima i učiniću sve što mogu da zaustavim ubijanje“, rekao je.

Putin je u četvrtak naveo Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) kao „jedno od pogodnih“ mesta za sastanak sa Trampom .

„Imamo mnogo prijatelja koji su spremni da nam pomognu u organizovanju takvih događaja. Jedan od naših prijatelja je predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata“, rekao je Putin novinarima u Kremlju.

1/10 Vidi galeriju Susret Trampa i Putina 2018. godine Foto: Reuters

„Mislim da ćemo odlučiti, ali ovo bi bila jedna od pogodnih, sasvim pogodnih lokacija“, rekao je Putin, izražavajući interesovanje Moskve i Vašingtona za sastanak.

Što se tiče trilateralnog sastanka na kojem bi Zelenski mogao da učestvuje, Putin je rekao da nema ništa protiv sastanka, ali je potvrdio potrebu za stvaranjem neophodnih uslova za razgovore.