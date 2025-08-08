Nova verzija takozvanih „recipročnih tarifa“ američke administracije 7. avgusta zvanično je stupila na snagu. Šezdeset devet zemalja i regiona širom sveta podležu tarifama u rasponu od 10 do 41 odsto. Prema najnovijim procenama, prosečna efektivna tarifna stopa u Sjedinjenim Državama dostigla je 18,3 odsto, što je najviši nivo u poslednjih skoro sto godina.

Prema međunarodnom javnom mnjenju, stupanje na snagu takozvanih „recipročnih tarifa“ označava novu eskalaciju trgovinskog protekcionizma američke administracije. To ne samo što će baciti senku na globalnu ekonomiju, već će naneti i povratne posledice samim Sjedinjenim Državama.

Nakon višestrukih odlaganja i krugova pregovora, SAD su konačno odlučile da tarife stupe na snagu 7. avgusta. Međutim, da li su Sjedinjene Države zaista profitirale od ovog poteza? Mnogi analitičari veruju da su, u borbi protiv američkog ekonomskog maltretiranja, snažne kontramere pojedinih ekonomija učinile izvoz mnogih američkih proizvoda nemogućim. Američke kompanije su pretrpele gubitke, došlo je do prekida industrijskog i lanca snabdevanja, a američki narod suočava se sa višestrukim krizama – rastućim cenama i jačanjem inflacije.

Vang Sjaosung, profesor Ekonomskog fakulteta Kineskog univerziteta Ženmin, rekao je za Kinesku medijsku grupu da je, u tom kontekstu, američka administracija prisilno sprovela takozvane „recipročne tarife“ sa namerom da ih koristi kao kartu na pregovaračkom stolu, kako bi prisilila trgovinske partnere na veće ustupke. Istovremeno, to je i priprema američke administracije za naredne izbore na sredini mandata, kako bi pridobila što više glasova.

Iako su takozvane „recipročne tarife“ tek stupile na snagu, posledice su već vidljive. Brojne međunarodne institucije istakle su da nedavni pokazatelji pokazuju kako je američka ekonomija na „ivici recesije“.

Pre svega u sektoru proizvodnje. Najnoviji rezultati istraživanja Instituta za upravljanje snabdevanjem pokazuju da je američki indeks poslovnih aktivnosti (PMI) pao na 48 odsto u julu, što je pad peti mesec zaredom. Iz perspektive proizvodne ekonomije, vrednost 79 odsto američkog proizvodnog sektora smanjila se u julu, što je znatno više od 46 odsto koliko je bilo u junu.

Zatim u pogledu zapošljavanja. Američka administracija stalno ističe da će se osloniti na tarife kako bi osigurala „punu zaposlenost“, ali podaci koje je nedavno objavilo Ministarstvo rada pokazuju da je stopa nezaposlenosti u SAD-u porasla na 4,2 odsto u julu – za 0,1 procentni poen više u odnosu na prethodni mesec. Trenutno svaki nezaposleni u SAD prosečno 24,1 nedelju ostaje bez posla, što je najduži prosečni period nezaposlenosti u poslednje više od tri godine.

Istovremeno, uticaj tarifne politike na američke kompanije nastavlja da raste. Virpul, P&G i druge kompanije bile su direktno pogođene tarifama. Izvršni direktor Epla, Tim Kuk, upozorio je da će kompanija u ovom kvartalu pretrpeti gubitke od 1,1 milijarde dolara zbog tarifa. Zbog pogoršanja brojnih ekonomskih pokazatelja, raste zabrinutost na tržištu da je američka ekonomija u recesiji.

Zvanični podaci koje je Kina takođe objavila 7. avgusta pokazuju da je u prvih sedam meseci ove godine kineska trgovina robom porasla za 3,5 odsto u odnosu na isti period prošle godine, što je rast za 0,6 procentnih poena u odnosu na prvu polovinu godine. Uvoz i izvoz Kine u ASEAN, EU, Afriku i Centralnu Aziju ostvarili su rast, pokazujući snažnu otpornost i vitalnost. Ova činjenica u potpunosti potvrđuje da tarifno maltretiranje ne može doneti dugoročne koristi i da samo otvorena saradnja može biti obostrano korisna.

Podsetimo, 30-ih godina prošlog veka Sjedinjene Države su uvele carine na više od 20 hiljada uvoznih proizvoda iz celog sveta, što je izazvalo kontramere drugih zemalja i dovelo do smanjenja globalne trgovine za preko 60 odsto tokom pet godina. Spoljna trgovina SAD-a tada je takođe bila teško pogođena, a zemlja je pala u Veliku depresiju. Skoro sto godina kasnije, takva „noćna mora“ mogla bi da se ponovi ako američka administracija nastavi sa samovoljnim potezima.

Američki političari trebalo bi da izvuku pouke iz istorije.