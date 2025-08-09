Slušaj vest

Nasrudin, tridesetjednogodišnji muškarac koji je pre gotovo tri decenije živeo u provinciji Hajber Pahtunhva u Pakistanu, napustio je dom kako bi pobegao od porodičnog spora.

On je 1997. godine godine krenuo u planine sa mlađim bratom, i od tada mu se izgubio svaki trag.

Njegovo telo je pronađeno nedavno u opasnoj dolini koja je postala popularna destinacija za ljubitelje avantura.

Porodica je otkrila da je Nasrudin upao u pukotinu na glečeru. Oblast u kojoj je pronađen se inače smatra jednom od najopasnijih mesta na svetu zbog strmih padina, litica i veoma uskih prolaza.

Zapanjeni posmatrači

Na njegovom telu je pronađena neoštećena lična karta, zahvaljujući čemu je odmah identifikovan. Posmatrači su posebno ostali zapanjeni činjenicom da je telo, koje su otkrili lokalni meštani, bilo neoštećeno i u besprekornom stanju.

Nasrudinova lična karta Foto: Facebook/General Raheel Sharif

- Ono što sam video bilo je neverovatno. Telo nije bilo ni malo raspadnuto. Čak ni njegova odeća nije bila pocepana - rekao je jedan očevidac za Bi-Bi-Si.

Policija je rekla da je Nasrudin bio oženjen i imao je dvoje dece.

Čuvari reda veruju da se nesrećni čovek okliznuo i upao u pukotinu u pećini, gde je potražio sklonište tokom jake snežne oluje.

Konačno olakšanje

- Naša porodica je godinama pokušavala sve moguće metode da ga pronađe. Naši ujaci i rođaci su nekoliko puta išli na glečere da pronađu njegovo telo. Međutim, odlučili su da ga je nemoguće pronaći i odustali su od potrage. Konačno, osetili smo olakšanje kada je telo napokon pronađeno - rekao je Malik Ubaid, Nasrudinov nećak.

Nasrudin (u krugu) Foto: Facebook/General Raheel Sharif

Nasrudinov brat, Kasuridin, napomenuo je da su jahali konja do područja blizu avganistanske granice i da su stigli u oblast koja se naziva "Lady valley" onog dana kada je nestao.

Ubitačna planina

Ova oblast se naziva još i "Ubitačna planina".

To mesto, u regionu Gilgit-Baltistan, dobilo je ime po planinarima koji su došli u region pedesetih godina 20. veka.

Nalazi se 530 kilometara od glavnog grada Islamabada, na nadmorskoj visini od 3.300 metara i ističe se prirodnom lepotom.

Put koji prolazi kroz ovu oblast je izuzetno opasan, i okružen je liticama, kamenjem i strmim padinama.

Stenje koje pada sa planinskih vrhova je česta pojava, a neki delovi rute su dovoljno široki samo za jedno vozilo. Na drugim mestima, stene isklesane za izgradnju puta prekrivaju put, zaklanjajući vozila koja prolaze. Dolina se smatra jednim od najopasnijih puteva na svetu zbog velike nadmorske visine i nestabilnih i uskih planinskih puteva.