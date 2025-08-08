Slušaj vest

Brojne su teorije šta se desilo sa Halitom nakon što su pronađeni ostaci njegove jahte, a sada se pojavila mogućnost da je Jukajevu jahtu možda udario teški tanker.

U međuvremenu, kao deo istrage, izdat je nalog za pritvor za C.T. (61), kapetana broda za prevoz suvog tereta koji se navodno sudario sa Halitovom jahtom. Pritvoreni je naknadno predat sudiji zbog sumnje da je „izazvao smrt iz nehata“.

Ubrzo je pušten da se brani sa slobode uz zabranu napuštanja zemlje i meru sudskog nadzora, nakon što je priveden u nadležni sud.

„Odjednom sam osetio potres, nisam mogao da shvatim o čemu se radi. Pogledao sam ispred sebe, s desne i leve strane bile su dve drvene daske. Prošao sam između njih, ali sam se posle malo okrenuo, jer me je kopkalo šta je u pitanju. Tada sam ugledao pojas za spasavanje. Nisam razumeo šta su te drvene daske koje sam video sa strane. Kada sam shvatio da to nema veze sa mnom, nastavio sam svojim putem. Pomislio sam da je u pitanju napušten brod i da nema veze sa nama, nisam video jahtu niti pretpostavio da je ima. Nije bilo nikakvog sudara. Sigurno bismo primetili, čuli bismo zvuk.“

S druge strane, Obalska straža je u istrazi utvrdila da na pramcu teretnog broda postoje tragovi struganja.

Podsetimo, dana 4. avgusta u 23.40 sati, rođaci Halita Jukaja su prijavili njegov nestanak nakon što su izgubili kontakt s njim.

On je isplovio iz marine Jalova Setur istog dana u 15.10 na svojoj privatnoj jahti pod turskom zastavom. Veruje se da je u to vreme bio sam.

Sledećeg dana (5. avgusta) oko 14.30 sati, sa komercijalnog broda koji je plovio uz obalu Turankeja, na poluostrvu Kapidag, primećeni su delimično potopljeni ostaci broda u moru, nakon čega su brodovi Obalske straže poslati na lokaciju.

Na snimcima sigurnosnih kamera koji su objavljeni u medijima, vidi se trenutak kada je Jukaj napustio marinu u Jalovi.