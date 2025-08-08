Slušaj vest

Izraelski bezbednosni kabinet odobrio je plan premijera Benjamina Netanjahua da preuzme vojnu kontrolu nad gradom Gazom, a žestoke reakcije njegovih protivnika stižu sa svih strana!

Netanjahu je potvrdio namere Izraela u intervjuu za Foks njuz. Na pitanje da li će Izrael „preuzeti kontrolu nad celom Gazom“, odgovorio je: „Nameravamo, kako bismo osigurali našu bezbednost, da uklonimo Hamas odatle i oslobodimo narod Gaze.“

Izraelski zvaničnici su sastanak održan ranije ove nedelje sa načelnikom vojske Ejalom Zamirom opisali kao napet, rekavši da se Zamir protivi proširenju izraelske vojne kampanje.

Bivši zamenik komandanta specijalne jedinice izraelske vojske, Doron Kempel, komentarisao je kako bi mogla da izgleda eskalacija izraelskih vojnih operacija u Gazi.

- Mislim da je ovaj potez loša vest na kraći rok za sve na terenu... za izraelske vojnike, taoce, Palestince i Hamas. Svi će završiti u ovoj mašini za mlevenje mesa i to će biti strašna tragedija za sve učesnike - barem kratkoročno - rekao je Kempel.

Izraelski opozicioni lider Jair Lapid nazvao je plan bezbednosnog kabineta da preuzme kontrolu nad gradom Gazom „katastrofom“ koja će, kako kaže, „dovesti do mnogih drugih katastrofa“.

Lapid, koji predvodi centrističku stranku Ješ Atid, upozorava da bi okupacija Gaze mogla rezultirati smrću preostalih talaca i smrću mnogih izraelskih vojnika.

U Izraelu se već razvio „veliki javni revolt“ protiv plana premijera, rekao je za BBC izraelski novinar Tal Šnajder, politički dopisnik lista „Tajms of Izrael“.

- Nezadovoljstvo je ogromno. Ljudi su sinoć izašli na ulice na desetinama lokacija da protestuju protiv vlade.

Otac jednog od talaca koje drži Hamas optužio je izraelskog Netanjahua da je svojom odlukom o proširenju ofanzive u Gazi ugrozio živote talaca, uključujući i svog sina.

- Ovo dovodi mog sina i ostale taoce koji su još živi u opasnost. Produžava njihovu patnju. Više voli da taoci budu mrtvi jer mu je tada lakše. Kada ubedite sve da su mrtvi, onda možete reći da je vreme za grubu silu u Pojasu Gaze - rekao je Jehuda Koen za BBC.