Američki predsednik Donald Tramp nedavno je vikao na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua zbog humanitarne krize u Pojasu Gaze, objavio je NBC News.

Pozivajući se na neimenovane visoke američke zvaničnike, NBC je saopštio da se žestoki telefonski razgovor odigrao 28. jula, nakon što je Netanjahu na jednom događaju rekao da, uprkos brojnim izveštajima o gladi u Gazi, „nema gladi u Gazi“.

Tramp je dan kasnije javno odgovorio da nije uveren u istinitost Netanjahuove izjave da „postoji stvarna glad“ u Pojasu Gaze i dodao: „To se ne može lažirati“.

Prema izveštaju, nakon Trampovih komentara, Netanjahu je zatražio telefonski razgovor sa američkim predsednikom, a dvojica lidera su razgovarala nekoliko sati kasnije.

Tokom poziva, izraelski premijer je rekao Trampu da je Hamas izmislio izveštaje o gladi u Gazi i da glad nije bila široko rasprostranjena. NBC izveštava da je Tramp potom prekinuo razgovor i počeo da viče, rekavši da su mu njegovi pomoćnici pokazali dokaze da deca u Gazi gladuju i da ne želi da čuje da se to odbacuje kao laž.

