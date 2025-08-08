Devojčica (10) iz Soluna navodno je preživela pravi pakao kada ju je majka držala, protiv njene volje, dok ju je napastvovao majčin partner.

Šokantan slučaj je otkriven nakon što se žena (24) požalila da je njen 37-godišnji partner tukao i napastvovao njenu maloletnu ćerku.

Maloletnica je potvrdila navode, takođe navodeći da je njena majka bila prisutna i da ju je držala tokom bludnih radnji, a da su je oboje, i majka i njen partner, tukli.

Majka i njen partner su uhapšeni i protiv njih je pokrenut postupak. Napominje se da je muškarac uhapšen na graničnom prelazu sa Bugarskom, dok je pokušavao da napusti zemlju.

"Dva grčka državljanina (partnera) starosti 37 i 24 godine (muškarac i žena) uhapšeni su zbog slučaja koji uključuje seksualne radnje nad maloletnom osobom" , navode iz policije.

Protiv njih je podneta optužnica zbog silovanja i seksualnih radnji sa maloletnicima mlađim od 12 godina, kršenja Zakona o nasilju u porodici i direktnog saučesništva u silovanju i seksualnim radnjama sa maloletnicima mlađim od 12 godina.

Konkretno, u kontekstu istrage slučaja nasilja u porodici 37-godišnjaka nad 24-godišnjakom, u Odeljenju za tužilaštvo i istragu krivičnih dela Termi, gore pomenuta žena je prijavila izvršenje seksualnih radnji nad njenom maloletnom ćerkom od strane njenog partnera.

Maloletnica je potvrdila da se bludna radnja dogodila, navodeći pored toga da je tokom izvršenja dela njena majka bila prisutna i da ju je držala, kao i da su je tukli. Na kraju, izjavila je da je muškarac tukao njenu majku pred njom.

Oglasila se policija

