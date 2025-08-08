Slušaj vest

Pripadnici 118. mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine objavili su video snimak koji prikazuje evakuaciju ranjenog vojnika sa bojišta pomoću kopnenog robotskog sistema.

Događaj još jednom ističe rastuću ulogu modernih tehnologija u spasavanju ljudskih života u ratnim uslovima, piše Ukrajinska pravda.

„Operatori robotskih sistema sa zemlje iz 2. čete 23. odvojenog streljačkog bataljona 118. mehanizovane brigade spasili su ranjenog vojnika. Vojnik je spašen uz pomoć borbene platforme sa zemlje“, navodi se u saopštenju brigade. Iako brigada nije otkrila tačnu lokaciju ili vreme kada je snimak snimljen, istakla je kako tehnologija spasava živote na frontu.

Ovo nije prvi put da se bespilotni sistemi koriste za evakuaciju. Nedavno je logistički dron Tor-800 koji pripada 13. Hartijskoj brigadi spasao život vojnika sa teškom povredom noge. Prethodno je ista brigada uspešno evakuisala ranjenog vojnika koristeći kopnenog robota koji je prešao razdaljinu od 12 kilometara.