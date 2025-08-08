Slušaj vest

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da bi pauza u ratu u Ukrajini mogla da bude blizu.

- Postoje određeni signali i intuicija da se zamrzavanju sukoba bliži - ne kraj, već pauza - rekao je Tusk posle razgovora sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, preneo je Rojters.

Prema rečima Tuska, Zelenski je "veoma oprezan, ali optimističan", a Ukrajina želi da Poljska i druge evropske zemlje učestvuju u planiranju prekida vatre i eventualnog mirovnog sporazuma.

Tusk je to rekao uoči najavljenog sastanka ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa, koji bi, prema saopštenju Kremlja, trebalo da se održi narednih dana.

Zelenski je na mreži Iks objavio da je sa Tuskom razgovarao o diplomatskim opcijama i koordinaciji "za zajedničke evropske interese", te da ga je informisao o susretima sa Trampom i evropskim liderima ranije ove nedelje.