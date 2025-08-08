Slušaj vest

Vojnici ukrajinskih oružanih snaga razumeju da ne mogu da se odupru ruskim snagama i spremni su da prihvate prekid vatre koji bi mogao biti postignut pregovorima, piše "Njujork tajms", pozivajući se na ukrajinsko vojno osoblje.

"U našoj situaciji, šta bi trebalo da uradimo? Postoji samo jedan način - pregovori", rekao je jedan od vojnika po imenu Andrej, dodajući da ukrajinske oružane snage nemaju dovoljno oružja ni ljudi.

Još jedan ukrajinski vojnik, izražavajući svoje mišljenje o potrebi za okončanjem sukoba, rekao je za "Njujork tajms" da želi da njegovi saborci prestanu da ginu.

"Lično bih želeo da prihvatim prekid vatre duž linije fronta", rekao je on.

Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Anketa agencije "Galup" ranije je pokazala da skoro 70% građana Ukrajine podržava okončanje sukoba putem pregovora.

Kako piše britanski list Telegraf, Volodimir Zelenski je priznao da je vraćanje teritorija koje su došle pod rusku kontrolu vojnim sredstvima nemoguće i da je potrebno preći na diplomatiju.

"Zelenski je priznao da oslobađanje izgubljenih teritorija vojnim sredstvima više nije moguće i da će biti potrebno tražiti diplomatske opcije", navodi se u objavi.

Kurir.rs/Njujork tajms/RIA Novosti

