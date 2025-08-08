Slušaj vest

Devojka (26) povređena je na jednoj plaži na Halkidikiju kada je suncobran pao usled jakog mesta sa svog postolja i zabio joj se u nogu dok se sunčala.

Kako navode tamošnji mediji, do incidenta je došlo na plaži Posidi na Halkidikiju oko 13 časova.

Devojka je nakon incidenta prevezena kolima hitne pomoći u bolnicu u Poligirosu.

Srećom, a kako navode spasioci sa Halkidikija, jedan od njihovih kolega koji je bio van dužnosti, našao se na licu mesta i odmah pomogao devojci.

Kako se može videti na podeljenog fotografiji, devojci je noga previjena i imobilisana kako ne bi došlo do krvarenja, nakon čega je, po protokolima, prevezena u bolnicu na dalje lečenje.