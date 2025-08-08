Slušaj vest

Sin Britanca koji je optužen da je pokušao da utopi svoju snaju u bazenu, prošle je godine završio u zatvoru zbog toga što je pregazio sopstvenog oca.

Sumnja se da je 34-godišnji Aleks Gibons udario Marka Gibonsa automobilom marke Porše vrednim 80.000 funti, nakon žestoke svađe oko posla koji su zajedno vodili u maju 2023.

Mark (62) iz Bakingemšira trenutno je u zatvoru u SAD, pošto je optužen za pokušaj ubistva Džezmin Vajld – bivše partnerke svog sina Aleksa.

Prethodno, Dejli mejl je juče otkrio da je Mark, koji je navodno držao glavu svoje snaje, gospođe Vajld pod vodom tokom boravka na Floridi, tokom svađe oko testamenta, bio u romantičnoj vezi sa bivšom partnerkom svog sina.

Porodični izvor rekao je da Aleks i njegov otac više ne razgovaraju – i da je prošle godine Aleks završio u zatvoru zbog pokušaja da autom udari svog oca.

Foto: Printscreen/Facebook

Veruje se da je udario Marka kada je ovaj stao ispred kola dok je Aleks pokušavao da se odveze iz Bikonfilda, u Bakingemširu.

Aleks se izjasnio krivim za izazivanje teške telesne povrede opasnom vožnjom i za uznemiravanje bez upotrebe nasilja.

U februaru 2024. osuđen je na dve godine zatvora, zabranjena mu je vožnja na tri godine i izrečena mu je petogodišnja zabrana prilaska.

Kako je otkrio porodični izvor za Dejli mejl, došlo je do velike svađe između Aleksa i njegovog oca na ulici.

Aleksu je svega bilo dosta, seo je u auto da ode, ali Mark je stao ispred vozila da ga spreči.

Aleks mu je vikao da se skloni, ali Mark ga je i dalje sprečavao, pa ga je na kraju udario automobilom.

Mark je uhapšen na Floridi 3. avgusta, nakon što je navodno gurnuo svoju snaju pod vodu u bazenu.

Gospođa Vajld zadobila je ogrebotinu na grudima i strahovala za život posle incidenta na luksuznom odmoru.

Navodno je devetogodišnja ćerka gospođe Vajld morala da se bori sa Markom da bi sprečila da joj majku udavi u bazenu u Soltera rizortu u Davenportu, na Floridi.

Foto: Printscreen/Facebook

Prema zapisniku o hapšenju, Mark je optužen da je „gurnuo Džezmininu glavu pod vodu i držao je dole“.

On se razveo i sada živi sam u polu-dvojnoj kući u Bikonfildu vrednoj 800.000 funti.

U međuvremenu, gospođa Vajld se 2021. razdvojila od Markovog sina Aleksa, sa kojim ima dvoje male dece.

Izvor dodaje: „Mark i Džezmin su zajedno već nekoliko godina, ali to nikada nisu priznali.

Aleks i njegov otac uopšte ne razgovaraju. U porodici je bilo dosta problema.

On oseća strašnu izdaju zbog toga što mu je otac započeo vezu sa majkom njegove dece.

Mark i Džezmin mnogo toga rade zajedno i odlaze na odmore sa decom nekoliko puta godišnje.

Ona je stalno kod njega u kući. Ima svoj stan, ali je gotovo uvek u Bikonfildu kod Marka.

Pre dve godine su bili na Floridi, a putovali su i u Budimpeštu, gde je ona objavila njihove zajedničke fotografije kao para.

Iako nema tačnih informacija oko toga šta se dogodilo na ovom odmoru i zašto je Marko navodno pokušao da je utopi, Džezmin navodno nije bila zadovoljna što su u vezi više godina, a nije pomenuta u njegovom testamentu.

Mark vodi uspešnu firmu za rasvetu MRG Lighting, koja je radila na televizijskim i filmskim setovima, kao i na muzičkim spotovima za Eda Širana, Sema Smita i Palomu Fejt.

Foto: Youtube prtscr / News4JAX

Osnovana 2023, firma MRG Lighting Limited je u prvoj godini poslovanja imala rezerve od 122.600 funti.

Međutim, drugoj njegovoj firmi, Ultralight UK Limited, u poslednje vreme ide loše.

Pre dve godine imala je novčane rezerve od 577.618 funti, ali je do marta prošle godine bila u minusu 152.060 funti.

Mark takođe vodi i novootvoreni frizerski salon Sage Hairdressing Limited, osnovan u julu 2024.

Kako je izvor otkrio za Dejli mejl, Mark vredi oko 800.000 funti i sve ostavlja unucima.

"On je uspešan biznismen, vodi sopstvenu firmu i poseduje kuću. Njegov testament izazvao je tenzije u porodici.“, rekao je.

Aleks (34) je radio sa ocem i 2019. je postao direktor firme Ultralight UK Limited.

Bio je uključen i u produkciju Kraljičinog božićnog govora pre nekoliko godina.

Ipak, firmu je napustio 2023. i navodno se posle toga žestoko posvađao sa ocem na ulici, što je dovelo do toga da ga pregazi kolima.

Mark je redovno putovao na odmore sa gospođom Vajld i svojim unucima.

Prošle godine su zajedno s decom – ali bez drugih članova porodice – putovali na Floridu, a u decembru iste godine posetili Budimpeštu.

Gospođa Vajld, koja se vratila iz SAD, objavila je više fotografija sa tastom sa putovanja u inostranstvu.

I on je objavio zajedničke slike, uključujući i dragocenu fotografiju porodice sa farme bundeva pred Noć veštica prošle godine.

Komšije u šoku

Komšije iz Bakingemšira juče su ispričale koliko su iznenađene.

"Kada sam pročitala da je uhapšen zbog sumnje da je pokušao da utopi snaju, nisam mogla da verujem. Ona provodi mnogo vremena kod njega sa decom, a Mark obožava unuke. Često putuju zajedno i stalno su u društvu. On je divan čovek – barem nam se tako čini – nisam mislila da je sposoban za tako nešto. Nikada nije pokazivao bes ili nasilje dok je živeo ovde.“, rekla je jedna komšinica.

Prema navodima šerifove kancelarije okruga Polk na Floridi, gospodin Gibons je nakon svađe prošle nedelje gurnuo glavu gospođe Vajld pod vodu u bazenu, a zatim odgurnuo svoju unuku kada je skočila da ga spreči.

Navodno je prestao sa pokušajem davljenja tek kada su dve komšinice videle šta se dešava i povikale da su pozvale šerifa.

Uhapšen je oko 17:19 časova 3. avgusta i navodno je policiji rekao da je pio i priznao da je gurnuo snaju pod vodu, ali je negirao da je pokušao da je utopi.

Policijski izveštaj navodi da je gospođa Vajld izjavila da nije mogla da diše i da je mislila da će se udaviti. Žrtva je rekla da je morala da se bori sa Markom kako bi izvukla glavu iz vode, ali da ju je on stalno gurao nazad.

Gibons je optužen za pokušaj ubistva drugog stepena i za napad. Sledeće ročište zakazano mu je za 9. septembar.