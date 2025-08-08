Slušaj vest

Ukrajina je pokrenula evakuaciju stotina ljudi iz Korabela, ostrvskog okruga grada Hersona na jugu zemlje.

Odluka je doneta pošto su ruske snage prošle nedelje teško oštetile jedini most koji povezuje predgrađe sa ostatkom grada, piše Politiko.

„Od 1.800 stanovnika koji su tamo živeli pre napada, ostalo je oko 600. Najmanje 200 ljudi biće evakuisano danas, a Rusi nastavljaju da napadaju most i okolinu čak i tokom evakuacije“, rekao je Aleksandar Tolokonjikov, zamenik šefa Hersonske regionalne administracije.

Dodao je da preostali stanovnici u Korabelu žive u teškim uslovima, bez gasa, struje, prodavnica i javnog prevoza.

Napad na most podstakao je strahove da ruske snage planiraju da povrate Herson. Podsetimo se da je Rusija osvojila grad sa 300.000 stanovnika na početku invazije 2022. godine, ali su ga ukrajinske snage kasnije oslobodile.

Zadržavanje kontrole nad gradom, koji se nalazi na suprotnoj obali Dnjepra od glavnine ruskih snaga, pokazalo se izuzetno teškim za Moskvu, a svaki novi pokušaj suočio bi se sa istim strateškim izazovima.

Zona smrti na Dnjepru

„Pokušaj iskrcavanja trupa u oblasti Korabel nakon uništenja mosta bio bi ravan samoubistvu. Bilo bi teško proširiti i održati mostobran. Dnjepar je ogromna prepreka i bio bi zona smrti“, rekao je Nikola Bjeleskov, istraživač iz Ukrajinskog nacionalnog instituta za strateške studije.

Pukovnik Vladislav Vološin, portparol ukrajinske Južne vojne komande, tvrdi da oštećenje ili čak potpuno uništenje mosta neće značajno uticati na sposobnost ukrajinske vojske da brani Herson.

„Dnjeparska delta je pod kontrolom Oružanih snaga Ukrajine. Da bi stigli do okruga Korabel, Rusi bi morali da pređu nekoliko ostrva, nekoliko moreuza i glavnu reku, pa tek onda da se iskrcaju na obalu“, objasnio je Vološin. Takođe je naglasio da su ukrajinske snage do sada uspešno odbile sve ruske pokušaje da zauzmu ostrva na Dnjepru.

Dnjepar Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Prema njegovim rečima, ruske snage u tom području su se pregrupisale. „One su svuda, pokušavaju da iskrcaju trupe na skoro svako ostrvo“, rekao je Vološin, ali je dodao: „Mi otkrivamo ove pokušaje, udaramo na njih i davimo ih u reci.“

Putinova lista želja

Uprkos svim teškoćama, Bjeleskov smatra da bi Kremlj mogao da izvrši pritisak na vojsku da izvrši spektakularnu ofanzivu kako bi izbrisala sećanje na poraz kod Hersona 2022. godine.

Iako je oslobođen 2022. godine, Herson, gde danas živi samo 65.000 ljudi, nalazi se pod stalnim ruskim napadima sa leve obale Dnjepra. Grad je na meti minobacača, kasetnih bombi i dronova, koji se često koriste za lov na civile u onome što je nazvano „ljudskim safarijem“.

Foto: Printskrin X

Za Vladimira Putina, gubitak Hersona bio je težak udarac, jer je to bio jedini regionalni centar koji su ruske snage uspele da zauzmu 2022. godine. Herson je takođe deo jednog od pet ukrajinskih regiona koje je Kremlj nezakonito anektirao i koje Putin želi da stavi pod punu rusku kontrolu.

„Ono što se sada dešava u Hersonu je i taktika uništavanja civila i osveta“, rekao je Tolokonjikov.

Vološin je dodao konkretne informacije: „Samo juče su ispalili devet jedrilih bombi na stambene delove Hersona. Pored toga, neprijatelj je povećao broj napada dronovima sa 200-220 na grad i predgrađa sa 200-220 na 300 dnevno. Lokalne vlasti sada postavljaju mreže protiv dronova na svim ključnim putevima i komunikacionim tačkama“.