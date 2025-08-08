ORBAN KRITIKOVAO LIDERE EU: Evropa ne može da sedi kao mrzovoljno dete i da se duri na Putina
Što je pre moguće, po mogućstvu pre rusko-američkog samita, a ako ne, onda nakon rusko-američkog samita, mora se održati rusko-evropski samit, rekao je Orban.
Mađarski premijer Viktor Orban pozvao je evropske lidere da sazovu samit sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, upozoravajući da bez direktnog angažovanja kontinent rizikuje da postane „sporedni igrač“ u oblikovanju sopstvene bezbednosti.
Govoreći na Košut radiju, Orban je rekao da su i francuski predsednik Emanuel Makron i nemački kancelar Fridrih Merc „već trebali da se sastanu sa predsednikom Vladimirom Putinom“.
„Što je pre moguće, po mogućstvu pre rusko-američkog samita, a ako ne, onda nakon rusko-američkog samita, mora se održati rusko-evropski samit“, rekao je Orban.
Naglasio je da Evropa „ne može da sedi kod kuće kao mrzovoljno dete i da se duri na ruskog predsednika“. Tvrdi da sporove treba rešavati „pregovorima“.
„U suprotnom, evropske zemlje će biti sporedni igrači u rešavanju bezbednosnih pitanja na našem kontinentu“, upozorio je.
Orban je ponovio svoju podršku nedavnim posredničkim naporima SAD, rekavši da je sastanak Trampa i Putina „dobra vest“.
Kurir.rs/Agencije