Mađarski premijer Viktor Orban pozvao je evropske lidere da sazovu samit sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, upozoravajući da bez direktnog angažovanja kontinent rizikuje da postane „sporedni igrač“ u oblikovanju sopstvene bezbednosti.

Govoreći na Košut radiju, Orban je rekao da su i francuski predsednik Emanuel Makron i nemački kancelar Fridrih Merc „već trebali da se sastanu sa predsednikom Vladimirom Putinom“.

„Što je pre moguće, po mogućstvu pre rusko-američkog samita, a ako ne, onda nakon rusko-američkog samita, mora se održati rusko-evropski samit“, rekao je Orban.

Naglasio je da Evropa „ne može da sedi kod kuće kao mrzovoljno dete i da se duri na ruskog predsednika“. Tvrdi da sporove treba rešavati „pregovorima“.

„U suprotnom, evropske zemlje će biti sporedni igrači u rešavanju bezbednosnih pitanja na našem kontinentu“, upozorio je.

Orban je ponovio svoju podršku nedavnim posredničkim naporima SAD, rekavši da je sastanak Trampa i Putina „dobra vest“.