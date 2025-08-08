Slušaj vest

Premijerka Italije Đorđa Meloni je prema pisanju italijanskog lista "Koriere dela Sera" predložila američkom predsedniku Donaldu Trampu da se njegov sastanak sa Vladimirom Putinom, predsednikom Ruske Federacije, održi početkom sledeće nedelje u Italiji.

Ruska Federacija je, prema saznanjima italijanskog lista, odmah odbila taj predlog i to iz dva razloga, a informaciju da je Meloni ovo zaista predložila potvrdio je i italijanski list "La Republika".

Mogućnost sastanka u Italiji "koči" Rusija, poznato je i zašto. U pitanju su dva razloga, to su:

- Italija je "previše naklonjena" Ukrajini iz ruskog ugla

Rim Foto: Kurir

Svakako važniji razlog zašto se Italija kao potencijalna lokacija Rusiji ne dopada jeste drugi razlog. Italija priznaje Međunarodni krivični sud u Hagu zbog čega bi bila u obavezi da odmah uhapsi Putina čim bi sleteo u Rim.

Druga varijanta ovog predloga je Vatikan. Ovaj predlog inicirao je novi Papa Lav XIV, a u svetskim medijima spominju se još dve države: Ujedinjeni Arapski Emirati i Mađarska, ali je važno napomenuti da još uvek nema nikakvih zvaničnih informacija.

Zašto Putina traži Međunarodni krivični sud u Hagu?

Da podsetimo, 17. marta 2023. godine Međunarodni krivični sud u Hagu izdao je nalog za hapšenje Vladimira Putinazbog optužbe da je protivzakonito deportovao ukrajinsku decu i da je nezakonito prebacivao ljude iz Ukrajine u Rusku Federaciju. Tada je Moskva ekspresno reagovala i navela je da ne priznaje taj sud i da su, samim tim, odluke tog suda za njih ništavne.

Međunarodni krivični sud u Hagu zvanično je priznat od strane 123 zemlje koje su ratifikovale Rimski statut MKS (International Criminal court). Sve zemlje koje su priznale ovaj sud imale bi zakonsku obavezu da sprovedu nalog za hapšenje predsednika Rusije Vladimira Putina.