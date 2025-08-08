Slušaj vest

Šest osoba je povređeno, od kojih je petoro hospitalizovano, kada je pukla žičara u ruskom gradu Naljčiku, glavnom gradu autonomne republike Kabardino-Balkarije, saopštio je pomoćnik ruskog ministra zdravlja Aleksej Kuznjecov.

"Prema operativnim podacima, u Naljčiku je šest osoba povređeno prilikom obrušavanja žičare, petoro je već primljeno u bolnicu i nalazi se na pregledima. Svi povređeni su u stanju srednje i lakše telesne povrede", rekao je Kuznjecov, prenose RIA Novosti.

On je dodao da su na licu mesta angažovane ekipe hitne medicinske pomoći.

Istovremeno, završena je i akcija spasavanja zaglavljenih lica na žičari, naveli su nadležni, dodajući da je u trenutku nesreće na žičari bila 21 osoba.

Kurir.rs/RIA Novosti

