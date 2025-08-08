DVE OSOBE PREMINULE, JOŠ OSMORO PREBAČENO U BOLNICU! Težak slučaj trovanja hranom: Svi kupovali i jeli na istom kiosku - tri osobe uhapšene!
Tri osobe su, na različite načine, osumnjičene za ubistvo iz nehata, nanošenje telesnih povreda iz nehata i prodaju štetnih prehrambenih proizvoda u vezi sa slučajem u Dijamanteu
Muškarac (52) i žena (38) preminuli su od trovanja hranom na jugu Italije. Još osam ljudi je prebačeno u bolnicu, a neki od njih se bore za život.
Prema pisanju italijanske novinske agencije ANSA, svi pacijenti su jeli na kiosku sa hranom u primorskom gradu Dijamante u regionu Kalabrija. Naručili su poseban sendvič sa kobasicom i brokolijem. Prema izveštajima, porodica preminulog je pozvala hitnu pomoć čim je primetila da mu je muka, ali je muškarac preminuo pre nego što je stigao do bolnice.
Od devet pacijenata primljenih od srede uveče, nekoliko je na odeljenjima intenzivne nege. Među njima su dva sedamnaestogodišnjaka i dve žene u četrdesetim godinama.
Prema izveštajima, pacijenti su pokazivali klasične simptome botulizma, poput poremećaja vida i povraćanja. Dva pacijenta su primila injekcije imunog seruma protiv botulinskog toksina, a dodatne doze su helikopterom poslate iz Rima u južnu Italiju.
Botulizam je retko, ali životno ugrožavajuće trovanje koje se najčešće javlja zbog nepravilnog konzerviranja hrane. Kada spore uzročnih bakterija ostanu bez kiseonika, one počinju da se razmnožavaju i stvaraju opasne neurotoksine - botulinum toksine.
Nadležna zdravstvena služba je uzela uzorke hrane iz kontroverznog kamiona sa hranom. Objekat je privremeno zatvoren iz bezbednosnih razloga.
Tri osobe osumnjičene za ubistvo iz nehata
Tri osobe su, na različite načine, osumnjičene za ubistvo iz nehata, nanošenje telesnih povreda iz nehata i prodaju štetnih prehrambenih proizvoda u vezi sa slučajem u Dijamanteu, javlja ANSA.
Tužilaštvo je saopštilo da su osumnjičeni ulični prodavac koji je navodno prodao kontaminirani proizvod i pravni zastupnici dve kompanije koje su navodno isporučile sastojke korišćene za pripremu prodavanih proizvoda.
Preminuli su muškarac poreklom iz Napulja i žena iz pokrajine Kozenca.
U saopštenju Tužilaštva se dalje navodi da "prvi nalazi ukazuju na to da je vozilo bilo izloženo suncu tokom celog dana, što je moglo pogodovati razvoju botulinum toksina u kvarljivim proizvodima, posebno ako nisu bili pravilno skladišteni."
- Isto tako, u nekim slučajevima, kliničko stanje se pogoršalo zbog neblagovremene dijagnoze, jer simptomi nisu odmah prepoznati kao tipični za trovanje botulinom, što je odložilo početak specifičnog lečenja - dodaje se u saopštenju.
Republičko tužilaštvo će nastaviti da pažljivo prati razvoj situacije, svesno njenog značaja za javno zdravlje i bezbednost hrane.
