Izraelski bezbednosni kabinet odobrio je plan premijera Benjamina Netanjahua da preuzme vojnu kontrolu nad gradom Gazom. Ovo može otvoriti novo krvavo poglavlje za Palestince, među kojima stotine hiljada gladuje.

Hamas je izjavio da nijedna arapska vlada neće sarađivati sa premijerom Izraela u vezi sa Gazom, a mnoge zemlje sveta kritikuju ovu Netanjahuovu nameru. Ni u samom Izraelu nema potpune podrške za ovakav potez, jer bi napad gotovo sigurno ugrozio i živote talaca.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali novonastalu situaciju bili su Boško Jakšić, novinar, Nikola Vujinović, istraživač Studija bezbednosti, Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost i Avram Izrael, inženjer telekomunikacija.

Jakšić je analizirao šta Netanjahu želi od pojasa Gaze:

- Čini mi se da tu postoji jedan kontinuitet. Bez obzira na neku kontradiktornost koju on ne želi da napravi, to je više marketinško, kontinuitet se sastoji u tome što Netanjahu sve vreme prihvata pritisak koji dolazi sa krajnje desnice njegove vlade. Dakle, kada govorimo o toj vladi, to je najdesnija vlada u istoriji Izraela, a to krilo koje njega pritiska, možete zamisliti kada su to desničari unutar takve desnice. I to su oni koji sve vreme traže i zalažu se za ideju da se Palestinci rasele, da se fizički uklone iz pojasa Gaze, a pretpostavljam i sa zapadne obale koju oni očekuju da bude anektirana, i da se na taj način ostvare oni mesijanski snovi koje i Netanjahu deli, a to je biblijski Izrael od reke Jordan do Sredozemlja - započeo je Jakšić, pa dodao:

- To je osnovna ideja koju Netanjahu prihvata i koja je temelj njegove ovakve pogubne politike. Ovo što je sada odluka njegovog kabineta posle tog maratonskog zasedanja od 10 sati da vojska krene u grad Gazu je kratkoročno, srednjeročno i dugoročno veoma rizično.

Vujinović je diskutovao da li je ovo novo poglavlje u kojem će Palestinci stradati:

- Mislim da je pravo na odbranu već odavno prevaziđeno. Činjenica je, što moram da napomenem, na tom sastanku je načelnik generalštaba bio protiv te ideje. Ovo što je gospodin Jakšić lepo primetio, s vojnog stanovišta oni su rekli vladi da je to neizvodljiva stvar. Dakle, mi možemo da vidimo da neki politički imperativi vode Netanjahu i njegovu vladu u odlučivanju. Da li je to upravo ta neka mesijanska ideja ili u stvari neka ucena te najdesnije koalicione vlade, to je sad pitanje za njih.

Miletić je analizirao koliko je ovo izvodljivo u vojnom smislu:

- To je sada zanimljivo, s obzirom da je cela oblast dosta razorena i uništena, tako da će trebati malo više vojske. Izrael je nedavno najavio demobilizaciju određenog broja vojnika, tako da je meni to interesantno. Mislim da se političke odluke donose mnogo mimo vojnih, ili konsultacije sa vojnim komandantima, što je vrlo interesantno, jer ovo što premijer Netanjahu želi da sprovede u delo, to je nešto protiv čega je on bio. Ja se sećam, 2005. godine sam bio u Njujorku, tada je bilo iseljavanje izraelskih naseobina unutar Gaze. Mnogi civili nisu želeli da napuste te naseobine, pa je izraelska vojska njih evakuisala.

Izrael je izneo svoje tvrdnje oko ovih odluka na Bliskom istoku:

- Da se podsetimo, ovih dana je upravo navršeno 20 godina otkad se Izrael povukao iz Gaze koju je okupirao posle rata. U tom dugom periodu od 20 godina Hamas je preuzeo punu vlast nad Gazom uz podršku građana Gaze. Obeležava ga više stotina raketnih napada na Izrael što je sve kulminiralo 7. oktobra masakrom koji je napravljen nad Izraelom. Takođe moramo da znamo da Hamas očigledno ne mari za živote i što je veći broj stradanja i što je veći broj žrtava, njima to ide u prilog kako bi taj osmi front koji Izrael vodi, to je taj informativni front, informativni prostor, pokušali da dobiju.

