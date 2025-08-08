Slušaj vest

Nivo gladi u Gazi je „katastrofalan“, rekao je američki lekar Mark Brauner, koji se upravo vratio iz ratom razorenog područja.

„Mala deca postaju rasejana, haluciniraju... u osnovi postaju skoro kao zombiji“, rekao je Brauner za BBC News Channel.

Objasnio je da bebe mlađe od šest meseci još uvek nemaju potpuno razvijen imuni sistem, „pa počinju da dobijaju infekcije svih vrsta koje možete zamisliti“, dok im „crevna sluzokoža počinje da se samouništava“ zbog teške neuhranjenosti - nedostatka proteina i ugljenih hidrata.

Brauner veruje da su hiljade dece u Gazi već prešle tačku bez povratka – gde medicinska intervencija više nije moguća.

Ministarstvo zdravlja kojim upravlja Hamas objavilo je u četvrtak da je od početka rata ukupno 197 ljudi, uključujući 96 dece, umrlo od neuhranjenosti.

Foto: Jehad Alshrafi/AP

Brauner smatra da su ove brojke potcenjene.

„Toliko je ljudi koji su potpuno uništeni, leže u svojim šatorima, potpuno izolovani i nemamo nikakve informacije o njima“, rekao je Brauner.