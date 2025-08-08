Slušaj vest

SAD i Rusija teže ka tome da postignu sporazum o okončanju rata u Ukrajini koji bi učvrstio okupaciju teritorije koju je Moskva zauzela tokom vojne invazije, saopštio je Blumberg.

Američki i ruski zvaničnici rade na teritorijalnom sporazumu za planirani samit između američkog predsednika Donalda Trampa i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina, navodi se u izveštaju, koji se poziva na ljude upoznate sa tim pitanjem.

Bela kuća je odbacila Blumbergovu priču, nazivajući je spekulacijama.

Portparol Kremlja nije odmah odgovorio na zahtev Rojtersa za komentar, a ukrajinske vlasti nisu komentarisale.

Novinari Rojtersa do sada nisu mogli da potvrde detalje izveštaja iz nezavisnih izvora.

Rusija da obustavi ofanzivu u Hersonu i Zaporožju

Rusija poseduje četiri ukrajinske regije - Lugansk, Donjeck, Zaporižje i Herson - kao i crnomorsko poluostrvo Krim, koje je anektirala 2014. godine. Ruske snage trenutno ne kontrolišu u potpunosti celu teritoriju u četiri regiona.

Ukrajina je ranije izrazila spremnost da bude fleksibilna kada je u pitanju pronalaženje rešenja za okončanje rata, koji je opustošio njene gradove i mesta i ubio veliki broj vojnika i građana.

Ali prihvatanje gubitka oko petine ukrajinske teritorije bilo bi veoma bolno i politički izazovno za ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i njegovu vladu.

Od povratka u Belu kuću u januaru, Donald Tramp je krenuo u popravljanje odnosa sa Rusijom, nastojeći da okonča rat, iako su njegovi javni komentari oscilirali između divljenja i oštre kritike Putina.