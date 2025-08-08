Slušaj vest

Astronaut Džim Lovel, komandir "baksuzne misije" Apolo 13, umro je u 97. godini.

Lovel je bio astronaut NASA, a čuvena misija na čijem je čelu bio ovekovečena je i u filmu "Apolo 13", u kome ga je glumio Tom Henks.

Lovel je bio veteran četiri svemirske misije: Gemini VII, Gemini XII, Apolo 8 i Apolo 13.

U saopštenju objavljenom u petak, Lovelova porodica je istakla njegov "neverovatan život i uspehe u karijeri" i njegovo "legendarno liderstvo u pionirskoj ljudskoj svemirskoj letelici", javlja NBC News.

"Ali za sve nas, on je bio tata, deda i vođa naše porodice. Najvažnije, bio je naš heroj", navodi se u saopštenju porodice.

"Nedostajaće nam njegov nepokolebljiv optimizam, smisao za humor i način na koji je svakog od nas učinio da poverujemo da možemo učiniti nemoguće. Bio je zaista jedinstven".

Vršilac dužnosti administratora NASA Šon Dafi izjavio je u saopštenju za medije: "NASA upućuje saučešće porodici kapetana Džima Lovela, čiji je život i rad inspirisao milione ljudi tokom decenija. Lovelov karakter i postojana hrabrost pomogli su našoj naciji da stigne do Meseca i pretvorili potencijalnu tragediju u uspeh iz kojeg smo mnogo naučili. Žalimo za njegovim odlaskom, dok istovremeno slavimo njegova dostignuća."

"Hjustone, imamo problem"

Apolo 13 bila je planirana kao treća američka misija sletanja na Mesec, ali je postala poznata po dramatičnom preokretu.

Tokom leta, oko 56 sati nakon polaska, eksplodirao je jedan od rezervoara sa kiseonikom u servisnom modulu, što je ozbiljno oštetilo brod i ugrozilo život astronauta.

Komandant Džim Lovel, pilot komandnog modula Džek Svigert i pilot lunarnog modula Fred Hejz bili su primorani da odustanu od sletanja i fokusiraju se na preživljavanje i povratak na Zemlju.

Kroz izuzetnu koordinaciju sa zemaljskim kontrolorima leta i hrabrost posade, uspeli su da prevaziđu tehničke poteškoće i bezbedno se vrate kući.

Ostaće upamćena čuvena rečenica "Hjustone, imamo problem", koju je Lovel izgovorio kontrolorima misije u sedištu NASA u Hjustonu nakon eksplozije.

Te tri reči, pored svega drugog što je postigao tokom života i karijere, postale su najčuvenije po kojima će svet pamtiti legendarnog astronauta Džima Lovela.