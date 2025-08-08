Slušaj vest

Predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum izjavila je danas da pripadnici američke vojske neće ulaziti na teritoriju Meksika, posle medijskih navoda da Vašington razmatra takvu mogućnost u borbi protiv narko-kartela.

"Sjedinjene Države neće doći u Meksiko s vojskom. Sarađujemo, ali neće biti invazije, to je apsolutno isključeno. To nije deo nikakvog sporazuma, daleko od toga", rekla je Šejnbaum Ranije danas, list "Njujork tajms" objavio je da je američki predsednik Donald Tramp potpisao naredbu Pentagonu kojom se pokreće upotreba vojne sile protiv određenih latinoameričkih narko-kartela, prenosi Rojters.

Predsednica Šejnbaum je navela da je meksička vlada bila obaveštena o toj odluci, ali je istakla da naredba ne predviđa angažovanje američkih trupa na tlu Meksika.