Predsednik SAD Donald Tramp se oglasio večeras nakon nagađanja gde će se održati njegov sastanak sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom i objavio da će se sledećeg petka sastati u američkoj saveznoj državi Aljasci. 

- Dugoočekivani sastanak između mene, kao predsednika Sjedinjenih Američkih Država, i predsednika Rusije Vladimira Putinaodržaće se sledećeg petka, 15. avgusta 2025. godine, u državi Aljasci. Više detalja uskoro. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju - napisao je Tramp. 

Kako je Kurir pisao, Tramp je najavio da će se "veoma uskoro" sastati sa Putinom kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini.

Istakao je da očekuje da predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski bude spreman da "nešto potpiše" u okviru mirovnog procesa s Rusijom.

8888.jpg
Vladimir Putin, Volodimir Zelenski, Donald Tramp Foto: Shutterstock

On je naglasio da veruje u spremnost i Zelenskog i predsednika Rusije Vladimira Putina da se krene ka okončanju sukoba u Ukrajini.

- Zelenski dobija sve što je potrebno da se mirovni proces pokrene - poručio je Tramp.

Naime, naveo je da SAD predlažu model koji uključuje i određene teritorijalne ustupke od strane Kijeva, ali i potencijalno vraćanje pojedinih oblasti Ukrajini od strane Rusije.

Kurir.rs

