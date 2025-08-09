Slušaj vest

Američki predsednik, koji je više puta obećavao okončanje rata u Ukrajini, poslednjih meseci je nekoliko puta telefonom razgovarao sa ruskim predsednikom, ali ga nije video uživo otkako se vratio u Belu kuću.

„Sada predsednik Zelenski mora da dobije sve što mu je potrebno, jer će morati da se pripremi da nešto potpiše“, rekao je Tramp. Naglasio je da će najavljeni sporazum uključivati teritorijalnu razmenu koja bi bila korisna za obe strane.

„Gledate teritoriju oko koje se borilo tri i po godine. Mnogo Rusa je poginulo. Mnogo Ukrajinaca je poginulo. Dakle, gledamo to, ali zapravo želimo nešto da vratimo i nešto da razmenimo. Veoma je komplikovano... Ali nešto ćemo vratiti, nešto ćemo zameniti. Doći će do razmene teritorija, na dobrobit obe strane“, pojasnio je američki predsednik.

1/9 Vidi galeriju Donald Tramp u svom kabinetu Foto: AP Evan Vucci, EPA Jim Lo Scalzo Pool

Tramp je takođe izneo tvrdnju da je svojom intervencijom sprečio eskalaciju sukoba. „Da mi [SAD] nismo intervenisali, Ukrajina i Rusija bi završile u svetskom ratu, a ja sam to zaustavio“, izjavio je.

„Sada je jedino pitanje kada će se to rešiti, i to bi moglo biti veoma brzo“, dodao je. Tramp veruje da postoji mogućnost i za trilateralni sastanak s Putinom i Zelenskim, ističući da misli da Putin želi mir jednako kao i Ukrajina i drugi evropski lideri.

Od povratka u Belu kuću u januaru, Donald Tramp je prionuo popravljanju odnosa s Rusijom, nastojeći da okonča rat, iako je u svojim javnim komentarima oscilirao između divljenja i oštre kritike upućene Putinu.

Trampova objava na Truthu usledila je nakon što je rekao da su strane, uključujući ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, blizu dogovora o prekidu vatre koji bi mogao rešiti trogodišnji sukob.

Obraćajući se novinarima u petak u Beloj kući, Tramp je sugerisao da bi sporazum uključivao određenu razmenu teritorija. „Biće određene razmene teritorija na dobrobit obe strane“, rekao je Tramp.

Usred sve veće frustracije zbog toga što Putin odbija da obustavi rusku vojnu ofanzivu, Tramp je zapretio da od petka uvodi nove sankcije protiv Moskve, kao i protiv zemalja koje kupuju robu iz njenog izvoza, osim ako ruski lider ne pristane da prekine trogodišnji sukob s Ukrajinom.

Specijalni Trampov izaslanik Stiv Vitkof u sredu je u Moskvi, tokom trodnevne posete, razgovarao s Putinom. Oba tima su razgovore ocenila kao konstruktivne.

Oglasio se Kremlj

Kremlj je jutros potvrdio da će se Putin sastati s Trampom na Aljasci u petak, 15. avgusta, opisujući izbor mesta održavanja kao potpuno logičan.

„Američka strana je upravo objavila dogovor o organizaciji sastanka ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa u petak, 15. avgusta, na Aljasci. Rusija i SAD su bliski susedi, zemlje koje se graniče jedna s drugom, pa se čini sasvim logičnim da naša delegacija jednostavno preleti Beringov moreuz i da se tako važan i očekivani samit lidera dve zemlje održi na Aljasci“, rekao je diplomatski savetnik Kremlja Jurij Ušakov, prenosi agencija RIA.

1/6 Vidi galeriju Vladimir Putin, Sergej Lavrov i Dmitrij Peskov Foto: AP/Pavel Bednyakov, EPA/Sergei Chirikov Pool, EPA/Michael Klimentyev Sputnik K

Putin nudi primirje u zamenu za istok Ukrajine, tvrdi WSJ

Ruski predsednik Vladimir Putin navodno je američkom izaslaniku Stivu Vitkofu izneo sveobuhvatan predlog o prekidu vatre, nudeći obustavu rata u zamenu za istočne regione Ukrajine. Ovu informaciju, pozivajući se na evropske i ukrajinske zvaničnike, objavio je 8. avgusta The Wall Street Journal, a prenosi Kyiv Independent.

Prema evropskim zvaničnicima koji su informisani o razgovoru, Putin je Vitkofu rekao da bi Rusija pristala na potpuni prekid vatre ako Kijev povuče svoje snage iz regiona Donjeck. Time bi Moskva osigurala potpunu kontrolu nad Donjeckom i Luganskom, kao i nad Krimom.

Evropski zvaničnici upoznati s predlogom navodno su izrazili ozbiljne sumnje, strahujući da Putin odugovlači s pregovorima kako bi izbegao sekundarne sankcije koje je najavio američki predsednik Tramp. Dodatnu zabrinutost izaziva i nejasnoća oko sudbine delimično okupiranih teritorija u Zaporožju i Hersonu, jer nije jasno da li bi se linija fronta zamrzla na sadašnjim položajima ili bi se ruske snage povukle.

WSJ navodi da se Putinov predlog sastoji iz dve faze. Prva bi uključivala povlačenje ukrajinskih snaga iz Donjecka i zamrzavanje linije fronta. U drugoj fazi, Tramp i Putin bi dogovorili konačni mirovni sporazum, o kojem bi se naknadno pregovaralo s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Hronologija američko-ruskih odnosa od Trampovog povratka u Belu kuću

12. februar – Održan je prvi zvanični telefonski razgovor s Putinom u Trampovom drugom mandatu. Tramp je rekao da je to bio „dug i veoma produktivan poziv“ u kojem su se obe strane složile da se delegacije sastanu u Saudijskoj Arabiji.

18. februar – Američki državni sekretar Marko Rubio i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov održavaju lične razgovore u Saudijskoj Arabiji.

18. mart – Još jedan direktan telefonski poziv između Trampa i Putina. Bela kuća saopštila da su dvojica lidera dogovorili okvir mira koji počinje prekidom vatre u energetici i ključnoj infrastrukturi.

11. april – Trampov izaslanik Stiv Vitkof sastaje se s Putinom u Moskvi radi daljih pregovora.

15. maj – Američke diplomate i ukrajinski zvaničnici sastaju se s predstavnicima ruske vlade na mirovnim pregovorima u Turskoj.

6. avgust – Vitkof po peti put putuje u Moskvu dok se približava rok koji je Tramp postavio Rusiji za prihvatanje prekida vatre. Tramp uvodi 25% dodatnih sankcija Indiji zbog kupovine ruske nafte.

8. avgust – Rok za prekid vatre ističe, ali Tramp potvrđuje da će se sledeće nedelje sastati s Putinom na Aljasci.