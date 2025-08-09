Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je rekao da je Kijev spreman za stvarna rešenja koja bi mogla doneti mir, ali je dodao da bi sva rešenja bez Ukrajine bila protiv mira.

Kako je ocenio, to su "mrtva rešenja, koja nikada neće funkcionisati, dok je svima potreban pravi, živi mir koji će ljudi poštovati".

- Ukrajinci brane svoje. Čak i oni koji su uz Rusiju znaju da ona čini zlo. Naravno, nećemo davati Rusiji nagrade za ono što je učinila. Ukrajinski narod zaslužuje mir. Ali svi partneri moraju da shvate šta je dostojan mir - objavio je Zelenski.

Kako je naglasio, ovaj rat mora biti okončan, i Rusija ga mora okončati.

Prema njegovim rečima, kako prenosi Ukrinform, Rusija ga je započela i odugovlači, ne slušajući nikakve rokove, "i to je problem, a ne ništa drugo".

- Odgovor na ukrajinsko teritorijalno pitanje je već u Ustavu Ukrajine. Niko neće i ne može da odstupi od ovoga. Ukrajinci neće dati svoju zemlju okupatoru - rekao je šef ukrajinske države.

Dodao je da spreman, zajedno sa Trampom i drugim partnerima, da radi na pravom, a što je najvažnije, trajnom miru miru koji se neće srušiti zbog želja Moskve.

Zelenski je izrazio zahvalnost svim Ukrajincima na jedinstvu i zajedništvu.

"Ukrajina postoji. Hvala svim našim vojnicima što su sačuvali našu nezavisnost. Budite čvrsti. Ovo je naša zemlja, mi smo Ukrajina. Slava Ukrajini!", napisao je on.

Zelenski je napomenuo da je Tramp je najavio da će se sastati sa Putinom na Aljasci, "veoma daleko od ovog rata koji se vodi na našoj zemlji, protiv našeg naroda i koji se još uvek ne može okončati bez nas, bez Ukrajine, saopštila je pres-služba ukrajinskog predsednika.

- Putin nije verovao u naš narod i zato je doneo ovu svoju beznadežnu odluku da pokuša da osvoji Ukrajinu. To je bila njegova glavna greška ignorisao je Ukrajince - rekao je Zelenski, dodajući da veruje u ukrajinski narod.

Tramp sa Putinom u petak na Aljasci

Tramp je rekao da planira da se sastane sa ruskim predsednikom sledećeg petka na Aljasci.

Ruska državna medijska agencija Tass je potvrdila datum i lokaciju sastanka, pozivajući se na pomoćnika Kremlja Jurija Ušakova.

Američki predsednik je takođe rekao da će "biti izvesne razmene teritorija" na dobrobit i Ukrajine i Rusije i da će se o tome pitanju uskoro razgovarati, ali nije dao dalje detalje.

Blumberg je u petak izvestio da bi sporazum mogao da učvrsti neke od Putinovih teritorijalnih dobitaka u Ukrajini, zapravo zamrzavajući linije fronta u Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti. Putin je polagao pravo na četiri ukrajinska regiona u celosti, iako je veliki deo njihove teritorije i dalje pod ukrajinskom kontrolom.

Oglasio se Kremlj

Kremlj je jutros potvrdio da će se Putin sastati s Trampom na Aljasci u petak, 15. avgusta, opisujući izbor mesta održavanja kao potpuno logičan.

„Američka strana je upravo objavila dogovor o organizaciji sastanka ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa u petak, 15. avgusta, na Aljasci. Rusija i SAD su bliski susedi, zemlje koje se graniče jedna s drugom, pa se čini sasvim logičnim da naša delegacija jednostavno preleti Beringov moreuz i da se tako važan i očekivani samit lidera dve zemlje održi na Aljasci“, rekao je diplomatski savetnik Kremlja Jurij Ušakov, prenosi agencija RIA.

Putin nudi primirje u zamenu za istok Ukrajine, tvrdi WSJ

Ruski predsednik Vladimir Putin navodno je američkom izaslaniku Stivu Vitkofu izneo sveobuhvatan predlog o prekidu vatre, nudeći obustavu rata u zamenu za istočne regione Ukrajine. Ovu informaciju, pozivajući se na evropske i ukrajinske zvaničnike, objavio je 8. avgusta The Wall Street Journal, a prenosi Kyiv Independent.

Prema evropskim zvaničnicima koji su informisani o razgovoru, Putin je Vitkofu rekao da bi Rusija pristala na potpuni prekid vatre ako Kijev povuče svoje snage iz regiona Donjeck. Time bi Moskva osigurala potpunu kontrolu nad Donjeckom i Luganskom, kao i nad Krimom.

Evropski zvaničnici upoznati s predlogom navodno su izrazili ozbiljne sumnje, strahujući da Putin odugovlači s pregovorima kako bi izbegao sekundarne sankcije koje je najavio američki predsednik Tramp. Dodatnu zabrinutost izaziva i nejasnoća oko sudbine delimično okupiranih teritorija u Zaporožju i Hersonu, jer nije jasno da li bi se linija fronta zamrzla na sadašnjim položajima ili bi se ruske snage povukle.

WSJ navodi da se Putinov predlog sastoji iz dve faze. Prva bi uključivala povlačenje ukrajinskih snaga iz Donjecka i zamrzavanje linije fronta. U drugoj fazi, Tramp i Putin bi dogovorili konačni mirovni sporazum, o kojem bi se naknadno pregovaralo s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Hronologija američko-ruskih odnosa od Trampovog povratka u Belu kuću

12. februar – Održan je prvi zvanični telefonski razgovor s Putinom u Trampovom drugom mandatu. Tramp je rekao da je to bio „dug i veoma produktivan poziv“ u kojem su se obe strane složile da se delegacije sastanu u Saudijskoj Arabiji.

18. februar – Američki državni sekretar Marko Rubio i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov održavaju lične razgovore u Saudijskoj Arabiji.

18. mart – Još jedan direktan telefonski poziv između Trampa i Putina. Bela kuća saopštila da su dvojica lidera dogovorili okvir mira koji počinje prekidom vatre u energetici i ključnoj infrastrukturi.

11. april – Trampov izaslanik Stiv Vitkof sastaje se s Putinom u Moskvi radi daljih pregovora.

15. maj – Američke diplomate i ukrajinski zvaničnici sastaju se s predstavnicima ruske vlade na mirovnim pregovorima u Turskoj.

6. avgust – Vitkof po peti put putuje u Moskvu dok se približava rok koji je Tramp postavio Rusiji za prihvatanje prekida vatre. Tramp uvodi 25% dodatnih sankcija Indiji zbog kupovine ruske nafte.

8. avgust – Rok za prekid vatre ističe, ali Tramp potvrđuje da će se sledeće nedelje sastati s Putinom na Aljasci.