Slušaj vest

Korisnici društvenih mreža kažu da su tela na zemlji, a izveštavaju o velikom prisustvu policije.

Policija Njujorka je objavila da je troje ljudi povređeno u pucnjavi.

"Pucnjava na Tajms skveru. Tri osobe su upucane u srcu Tajms skvera. Tela su na zemlji, rupe od metaka probijaju prozore automobila. Haos se odvijao u blizini glavne turističke zone. Jedan osumnjičeni je u pritvoru", navodi se u objavi na Tviter nalogu "Viral news NYC".

Pucnjava se dogodila oko 1:20 ujutru po lokalnom vremenu, rekao je portparol njujorške policije za "Njuzvik".

Dodali su da su tri žrtve lečene u bolnici Belvju, gde su i dalje u stabilnom stanju. Njujorška policija je saopštila da su tri žrtve jedna osamnaestogodišnja žena i dva muškarca, starosti 19 i 65 godina.

Jedna osoba od interesa je privedena nakon incidenta.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju paničnu scenu oko Tajms skvera, gde brojni ljudi trče dok policija pokušava da blokira područje.

Kurir.rs/express/The Mirror

