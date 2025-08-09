Slušaj vest

Dok svet balansira na ivici svetskog rata, Putin i Tramp se posle sedam godina tajno sastaju. Lokacija je nepoznata, agenda još misterioznija.

Pet tačaka za mir između Rusije i Ukrajine kruže medijima kao poslednji šapat razuma. Da li je ovo stvarna šansa za kraj rata – ili još jedna velika laž iza zatvorenih vrata velikih sila?

Petrović je izneo detaljnu analizu geopolitičkih promena i stavova dvojice lidera.

- Ovo je važan momenat, ali mi još ne znamo sve. Posmatrajući stvari, kada govorim o ovim stvarima, uvek dajem mogućnost da su se Putin i Tramp možda nešto već dogovorili. U političkim naukama postoje subjekti, motivi i sredstva, a glavni motiv Trampa je zapravo Izrael i jevrejski lobi koji stoji iza njega i on tu ne sme da popušta. Sa druge strane, Rusiji je prioritet Ukrajina. Retorika Trampa i njegovih najbližih saradnika jeste stav da se moraju vratiti granice pre 2022. što je nemoguće. Tramp je sa jedne strane realista, ali postavlja se pitanje šta ga je motivisalo da on prihvati liniju razgraničenja kao početni element za pregovore - započeo je Petrović, pa nastavio:

- Ovo može da bude trgovina, ali i ne mora jer je nužda naterala Trampa da bude realista. Ta nužda je spoznaja da se ne može dobiti rat u Ukrajini, čak i da Amerika nastavi punim kapacitetima da finansira Ukrajinu. Onda je Tramp rekao da nije kriv, da je to vrsta gubitničke partije. Trampu se žuri da se što pre postigne sporazum o Ukrajini, prvo jer je udarac na Ameriku neuspeh na vojnom planu za Ukrajinu, bez obzira što se Tramp distancirao od odgovornosti, govoreći da je Bajden to započeo. Drugo, svaki dan im je ulog, a šansa sve manja. Trampu se žuri da se Ukrajina ne obruši, a Putinu se ne žuri, njemu strateški odgovara sporazum samo ako su uključeni svi njegovi interesi.

Jakšić je komentarisao pet tačaka mira:

- Ako se rat sada prekine, onda su svi dobitnici. Sada ne deluje da to može da se očekuje tako lako, odnosno da se sada na susretu spoji trajni mir, a mogući su neki ustupci oko prekida vatre, ali ne na kopnu. Putin bi možda napravio ustupak oko intezivnih vazdušnih operacija. Međutim, nisam optimista jer su dijametralno suprotni zahtevi Moskve i Kijeva. Tramp, bez obzira na retoriku prema Zelenskom, ipak do određene mere mora da vodi računa o interesima Ukrajinaca. Postoje i Putinovi zahtevi oko toga da Ukrajina ne uđe u NATO, a mislim da je to ostvarivo.

