Slušaj vest

Predstojeća poseta predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina Aljasci biće prva u istoriji – dosad nijedan ruski lider nije na području te savezne američke države.

U Sjedinjenim Državama su u sovjetsko vreme boravili Nikita Hruščov, Leonid Brežnjev i premijer Aleksej Kosigin.

Mihail Gorbačov je tamo išao tri puta, a Boris Jeljcin čak pet. Na mestu premijera Viktor Černomirdin je SAD posetio četiri puta, a po jednom Sergej Stepašin i Mihail Kasjanov.

Prema dostupnim statističkim podacima, iako prosečan Amerikanac tokom života poseti oko petnaest saveznih država, svaki deseti nikada nije napustio granice svoje države.

Čak je 17 odsto bilo u manje od pet država, a samo 12 odsto je posetilo Aljasku.

Dmitrij Medvedev je u svojstvu predsednika boravio na Havajima, u Njujorku i Pitsburgu, dok je Vladimir Putin posetio Njujork i savezne države Teksas, Merilend, Džordžiju i Mejn.

Poslednja poseta predsednika Rusije Sjedinjenim Državama bila je pre deset godina – u septembru 2015.

Podsetimo, ranije je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov saopštio je da će se sastanak Putina i Trampa održati 15. avgusta na Aljasci.

Foto: TikTok/allysonoverland

RT je sastavio hronologiju svih susreta Vladimira Putina i Donalda Trampa.

Prvi sastanak održan je 7. jula 2017. godine u okviru samita G20 u Hamburgu. Pregovori Putina i Trampa trajali su dva sata i 15 minuta, a među temama bile su situacija u Ukrajini i u Siriji.

Sledeći susret dogodio se 10. novembra iste godine na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Da Nangu u Vijetnamu, gde su više puta kratko porazgovarali "u hodu".

Sastanak u punom formatu održan je u Helsinkiju 16. jula 2018. godine. Više od dva sata predsednici su razgovarali u formatu "tet-a-tet", a zatim i u proširenom sastavu. Pored ostalog, razgovarali su o ukrajinskoj krizi i projektu "Severni tok 2".

Putin i Tramp sastali su se i 11. novembra 2018. godine u Parizu na manifestacijama povodom 100. godišnjice završetka Prvog svetskog rata, gde su učestvovali u zajedničkoj diskusiji tokom radnog doručka u Jelisejskoj palati.

Trebalo je da se istog meseca sretnu i na samitu G20 u Buenos Ajresu, ali je Tramp otkazao sastanak zbog zadržavanja ukrajinskih mornara u Crnom moru. Državnici su tom prilikom ipak obavili kratak razgovor tokom večere.

Poslednji susret Putina i Trampa dogodio se 28. juna 2019. godine na marginama samita G20 u Osaki i trajao je više od sat vremena. Tada su predsednici istakli da je poboljšanje odnosa između Rusije i SAD u interesu celokupne međunarodne zajednice.