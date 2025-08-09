Slušaj vest

Dve osobe poginule su danas u padu ultralakog aviona koji se srušio u oblasti El Ponton, u blizini španskog grada Valensija, saopštili su lokalni zdravstveni zvaničnici.

Ekipe hitne pomoći mogle su po dolasku na mesto nesreće samo da konstatuju smrt dve osobe koje su se nalazile u avionu, prenela je agencija EFE.

Letelica je pala na poljoprivredno područje u blizini grada, a izvori iz istrage rekli su da su obe žrtve stanovnici Valensije.

Veliki deo aviona je izgoreo u požaru koji je izbio posle pada, a vatrogasci su uspeli da ugase plamen.

Pored vatrogasnih ekipa i pripadnika hitne pomoći, na lice mesta stigli su i pripadnici Civilne garde i lokalne policije.

Kako je saopštila vatrogasna služba, istragu je preuzela španska Civilna garda, navela je agencija EFE.

Kurir.rs/Agencije

