Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko rekao je u intervjuu za magazin "Time" da ne planira da se kandiduje za još jedan mandat.

Lukašenko, blizak saveznik ruskog predsednika Vladimira Putina, vodi Belorusiju više od tri decenije i ponovo je izabran u januaru na sedmi petogodišnji mandat.

Sedamdesetogodišnji Lukašenko naglasio je da "ne planira" da traži reizbor, iako je dodao da američki predsednik Donald Tramp "izgleda pristojno” sa gotovo 80 godina.

Smatra da njegov naslednik "ne bi trebalo ništa da prekida", već da nastavi da razvija zemlju kako bi se izbegao bilo kakav "revolucionarni slom". Odbacio je dugogodišnja nagađanja da priprema svog sina Nikolaja da ga zameni.

"Ne, on nije naslednik. Znao sam da ćete to pitati. Ne, ne, ne. Pitajte njega lično", jasan je bio Lukašenko.

Lukašenko je ugušio masovne ulične proteste 2020. godine nakon predsedničkih izbora. Opozicija i zapadne vlade optuživale su ga za izbornu krađu.

Kurir.rs/Time/Agencije

