Slušaj vest

Ruske snage protivvazdušne odbrane (PVO) tvrde da su postigle još jednu značajnu pobedu obaranjem ukrajinskog lovca Su-27.

Vest prenosi Vladimir Rogov, predsednik komisije za pitanja suvereniteta pri Javnoj komori Rusije i kopredsedavajući koordinacionog saveta za integraciju novih regiona.

„Na zaporoškom frontu oboren je lovac Su-27 Oružanih snaga Ukrajine“, izjavio je Rogov, precizirajući da je avion uništen u dejstvu ruskih PVO sistema tokom intenzivnih borbi. Prema njegovim rečima, obaranje je rezultat koordinisanog delovanja i brzog reagovanja jedinica na licu mesta.

Sudbina ukrajinskog pilota ostaje nepoznata – nema potvrđenih informacija da li je uspeo da se katapultira ili preživi. Detalji o tačnom mestu i vremenu incidenta nisu otkriveni, ali je Rogov naglasio da će ruske snage nastaviti odlučnu borbu protiv neprijateljske avijacije.

Foto: Screenshot

Ovaj događaj dolazi posle niza sličnih uspeha ruskih PVO sistema u poslednjim mesecima. Samo u julu i avgustu 2025. godine, oboreno je više ukrajinskih borbenih aviona, uključujući MiG-29, Su-24 i Su-25, kao i veći broj helikoptera i bespilotnih letelica.

Prema vojnim analitičarima, ovakvi gubici ozbiljno potkopavaju sposobnost Ukrajine da održava vazdušnu podršku svojim trupama na frontu.

Ruski PVO sistem pokazuje efikasnost protiv različitih tipova ciljeva – od sporih dronova do supersoničnih borbenih aviona. Stručnjaci ističu da je kombinacija višeslojne odbrane, koja uključuje sisteme poput S-300, S-400 i Pancir-S1, ključna za ovakav nivo uspeha.

Obaranje Su-27 ima i strateški značaj, jer ovaj tip aviona još uvek čini okosnicu ukrajinskog lovačkog vazduhoplovstva. Projektovan za ostvarivanje vazdušne prevlasti i izvođenje preciznih udara, Su-27 je bio jedan od retkih aviona sposoban da se nosi sa modernim ruskim lovcima poput Su-35. Njegov gubitak dodatno smanjuje operativne mogućnosti Kijeva i stavlja ga u još nepovoljniju poziciju u budućim ofanzivnim operacijama.

Ovaj incident, prema procenama vojnih komentatora, uklapa se u širi trend pojačanih aktivnosti ruskih PVO snaga, koje sve češće deluju preventivno, obarajući ukrajinske letelice pre nego što uopšte stignu do zone dejstva. Takva taktika ne samo da smanjuje rizik po ruske trupe na terenu, već i slabi moral ukrajinskih pilota i komandnog kadra.