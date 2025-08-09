Slušaj vest

Ukrajinske snage navodno su uništile redak ruski radar povezan sa najnovijim sistemom protivvazdušne i protivraketne odbrane S-500 „Prometej“, objavio je ukrajinski vojni portal Militarnyi, pozivajući se na podatke obaveštajne zajednice iz otvorenih izvora CyberBoroshno.

Prema izveštaju, snimci koje je objavila Uprava za vojnu obaveštajnu delatnost Ministarstva odbrane Ukrajine (GUR) prikazuju napade dronovima specijalne jedinice „Prymary“ na radarske instalacije na Krimu, prenosi Defence Blog.

„Juče objavljeni snimak GUR-a privukao nam je pažnju jer se tvrdilo da je uništen radar 96L6 iz sistema S-400 – ali zapravo nije reč o tom radaru“, naveli su analitičari CyberBoroshno. „Analizom vizuelnih karakteristika mete utvrdili smo da je reč o najnovijem radaru 98L6 ‘Jenisej’, standardnom radaru sistema S-500 ‘Prometej’“.

„Jenisej“ – najnoviji radar u ruskom arsenalu

Državna testiranja radara 98L6 „Jenisej“ obavljena su između 2020. i 2021. godine, a prema otvorenim izvorima, zvanično je uveden u upotrebu u aprilu 2021.

Ruski izvori navode da je radar opremljen višeelementnom aktivnom faznom antenskom rešetkom (AESA) otpornom na elektronsko ometanje. Može otkrivati i pratiti aerodinamičke i balističke ciljeve na udaljenostima do 600 kilometara i visinama do 100 kilometara. Podaci o metama prosleđuju se komandnom centru radi koordinacije ostalih elemenata PVO.

Izgledom, „Jenisej“ podseća na stariji radar 96L6E. Oba su montirana na četvoroosovinski kamion MZKT i imaju sličan raspored – rotirajuću antenu i kontejner sa elektronskim sistemima na zadnjoj platformi vozila. Glavna razlika je u konstrukciji antene: kod modela 96L6E antena je podeljena u dve asimetrične sekcije.

Foto: Printskrin Youtube

Radar „Jenisej“ može raditi u režimu posmatranja od 360 stepeni ili u usmerenom režimu ka užem sektoru, što poboljšava detekciju balističkih ciljeva. Ovaj radar je standardni deo ruskog sistema S-500, koji se smatra najnaprednijim sistemom PVO i PRO u ruskom arsenalu, navodi Defence Blog.

Ako se potvrdi – veliki gubitak za Rusiju

Prema podacima CyberBoroshno, radar „Jenisej“ na Krimu bio je raspoređen uz sistem S-400, a analitičari sada pokušavaju da utvrde tačne koordinate udara kako bi potvrdili sa kojim je sistemom radar bio operativno povezan u trenutku uništenja.

Ako se potvrdi da je reč o radaru 98L6, to bi bio prvi dokumentovani gubitak elementa povezanog sa ruskim sistemom S-500 na bojnom polju. Taj sistem je razvijen za presretanje naprednih balističkih projektila, hipersoničnog oružja i drugih visokotehnoloških vazdušnih pretnji.