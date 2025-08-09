Slušaj vest

Kada ruski predsednik Vladimir Putin sledeće nedelje otputuje na Aljasku da se sastane sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, moći će to da učini bez straha od hapšenja.

MKS je optužio ruskog lidera za ratni zločin ilegalne deportacije dece sa okupiranih teritorija Ukrajine u Rusiju. Kremlj je postupke suda nazvao „skandalnim i neprihvatljivim“.

Putin je posetio Mongoliju pre dve godine

Putin je bio oprezan u vezi sa svojim putovanjima otkako je izdat nalog za hapšenje. Godine 2023. odbio je poziv na samit u Južnoj Africi. Međutim, naredne godine otputovao je u Mongoliju, koja je potpisnica Rimskog statuta.

Mongolija je potom tvrdila da prema članu 98 Rimskog statuta, država ne može „postupati suprotno svojim obavezama prema međunarodnom pravu u pogledu (...) diplomatskog imuniteta osobe“. Mongolske vlasti su tvrdile da Putin, kao ruski lider, uživa apsolutni imunitet, osim ako ga se Rusija ne odrekne.

Sud je odbacio taj argument, rekavši da Član 2 odustaje od svih imuniteta. Veće sudija je tvrdilo da države članice „imaju obavezu da uhapse i predaju lica za koja su izdate poternice MKS-a, bez obzira na njihov zvanični status ili nacionalnost“.

MKS se oslanja na države članice da hapse i izručuju osumnjičene Hagu, gde mu je sedište. Putin je 2024. godine posetio Kinu i Severnu Koreju, dve zemlje koje nemaju potpisan ugovor sa MKS-om.

Foto: Profimedia

Tramp je u februaru naredio sankcije protiv MKS-a

Sjedinjene Države ne samo da nikada nisu bile potpisnice Rimskog statuta, već je Tramp u februaru naredio sankcije protiv suda nakon što je izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Bendžamina Netanjahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Joava Galanta.

U izvršnoj naredbi, optužio je MKS da se upušta u „nelegitimne i neosnovane akcije usmerene protiv Amerike i našeg bliskog saveznika Izraela“.

Amerikanci će verovatno morati da ukinu sankcije Putinu da bi on mogao da uđe u SAD

Iako ne postoji rizik od hapšenja, Ministarstvo finansija SAD će verovatno morati da ukine sankcije Putinu kako bi on mogao da uđe u SAD, kao što je to učinilo kada je Putinov izaslanik Kiril Dmitrijev stigao u Vašington u aprilu.

Neki smatraju da je upravo to jedan od razloga zašto je Putin pristao na samit na Aljasci. Umesto da uvedu sankcije Rusiji, kako je Tramp pretio poslednjih dana, SAD će ih ukinuti. Čak i ako su samo privremene, to bi bila izuzetno simbolična i velika pobeda, piše Skaj njuz.

Tramp i Putin će se sastati kako bi pregovarali o okončanju rata u Ukrajini. Sastanak će se održati usred Trampove najave da će uvesti nove sankcije protiv Moskve, kao i protiv zemalja koje kupuju robu od njenog izvoza, ukoliko ruski lider ne pristane da okonča sukob sa Ukrajinom koji traje tri i po godine.