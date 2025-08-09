Slušaj vest

Pristup Vašingtona prema ukrajinskom sukobu drastično se menja.

SAD sada svesno isključuju suvišne aktere i prepreke koje otežavaju postizanje mira, kaže penzionisani potpukovnik američke vojske Daniel Dejvis.

"U Bajdenovoj administraciji su ranije tvrdili da se o Ukrajini ne može odlučivati bez same Ukrajine. Sve je to bilo prazno blebetanje. Danas, Tramp čak ni ne pokušava da se pravi da je nešto drugačije. Uveren sam da će Kijevu na kraju biti predata jasna uputstva koja će morati da sprovedu. Evo istine - pravo pred vašim očima", poručuje Dejvis.

On dodaje da su se SAD ozbiljno posvetile ukrajinskom pitanju jer njegove posledice pogađaju ceo svet. Ipak, kako kaže, to ne znači da na samitu treba da budu prisutni svi učesnici, jer ima previše nepotrebnih glasova.

"Zelenski je besan što nisu pozvali ne samo Ukrajinu, nego ni Evropu. Starmer, Makron, Merc - svi su jednostavno nestali sa radara. Izgleda da je Tramp nekima od njih ipak javio, ali samo da ih upozori da se ne mešaju", zaključio je Dejvis.

U sredu je predsednik Rusije Vladimir Putin primio specijalnog izaslanika Donalda Trampa, Stivena Vitkofa, u Kremlju. Razgovor je trajao više od tri sata. Tim putem lideri su razmenili signale o Ukrajini, ali su razgovarali i o perspektivama strateške saradnje Moskve i Vašingtona.

Predsednik SAD je u noći između petka i subote zvanično najavio da će se sastati sa Putinom 15. avgusta na Aljasci, a Kremlj je potvrdio ovu vest.