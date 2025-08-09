Slušaj vest

Nastavljaju se nagađanja o mirovnom samitu o Ukrajini između američkog predsednika Donalda Trampa i Vladimira Putina, predsednika Rusije, sledeće nedelje na Aljasci.

U četvrtak je izgledalo kao da je Trampov pregovarač Stiv Vitkof (68) postigao napredak tokom svog sastanka s Putinom, piše Bild.

Prema informacijama nemačkog lista, čak ni pre mirovnog samita 15. avgusta, Kremlj nije odstupio od svog maksimalnog zaheva da potpuno kontroliše pet ukrajinskih regija Donjeck, Lugansk, Zaporožje, Herson i Krim pre nego što pristane na prekid vatre.

Ruska strana je samo predložila "sektorske prekide vatre", poput međusobnog odricanja od napada na energetska postrojenja ili velike gradove iza prvih linija fronte.

Međutim, Putin ni pod kojim uslovima ne želi da zaustavi veliku rusku ofanzivu duž fronta, iako su SAD zauzvrat predložile ukidanje sankcija protiv Rusije i sklapanje novih ekonomskih sporazuma.

Tramp je čak predložio "razmenu teritorija", koja bi Rusiji omogućila da zadrži delove okupiranog Donbasa u zamenu za odricanje od daljeg osvajanja teritorije što je ukrajinski predsednik kategorički odbio.

Foto: Printskrin

I još gore, Trampov posebni izaslanik Vitkof navodno je potpuno pogrešno shvatio neke od ruskih izjava i pogrešno ih protumačio kao Putinov ustupak. Pogrešno je protumačio ruski zahtev za "mirnim povlačenjem" Ukrajinaca iz Hersona i Zaporožja kao ponudu "mirnog povlačenja" Rusa iz tih regija.

"Vitkof ne zna o čemu priča", rekao je za Bild zvaničnik ukrajinske vlade. Ovu procenu, prema informacijama Bilda, dele i zvaničnici nemačke vlade.

Prema izveštajju, u četvrtak uveče održan je konferencijski poziv između predstavnika američke vlade, uključujući posebnog izaslanika Vitkofa, državnog sekretara Marka Rubija (54) i potpredsednika Džej Di Vensa (41) i evropskih partnera. Kako je Bild saznao, američka strana bila je haotična i bez jedinstvenog stava.

To je prvenstveno bilo zbog Vitkofa, čije su primedbe o njegovom razgovoru s Putinom u Kremlju u sredu doživljene kao zbunjujuće. On sam se Evropljanima činio kao preopterećen i nekompetentan kada su raspravljali o teritorijalnim pitanjima u Ukrajini.