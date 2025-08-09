Slušaj vest

Rusija je u julu osvojila 550 kvadratnih kilometara ukrajinske teritorije, navodi se u novom izveštaju britanskog ministarstva obrane.

Izveštaj objavljen na društvenoj mreži Iks, bivšem Tviteru, navodi da su ruske kopnene snage "vrlo verovatno u julu 2025. osvojile otprilike između 500 i 550 kvadratnih kilometara ukrajinske teritorije".

Ta se osvajanja događaju posle povećanja osvajanja od marta 2025. godine. Najveći gubici su na istoku Ukrajine, objavilo je britansko ministarstvo, s ruskim napredovanjima na severoistoku i jugozapadu od grada Pokrovska u regiji Donjeck.

Ruske snage nastavljaju napore za osvajanje tog grada i stvaraju pritisak na njegove preostale linije dopremanja municije i hrane, navodi se u objavi ministarstva. Rusija sada pod okupacijom drži gotovo čitavu teritoriju Donjecka južno od Pokrovska.

Ruska vojska s druge strane ne napreduje u ukrajinskoj regiji Sumi i tamo ne beleži značajan proboj u protekle dve nedelje. Ruska osvajanja igraće važnu ulogu na sastanku na vrhu predsednika Vladimira Putina s američkim predsednikom Donaldom Trampom sledeće nedelje na Aljaski.

Ruski lider navodno zahteva potpunu kontrolu nad istočnim ukrajinskim regijama Donjeck i Lugansk kao uslov za prekid rata. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski isključio je mogućnost takvih teritorijalnih ustupaka.