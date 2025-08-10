Slušaj vest

Nakon širenja požara u blizini Olimpije u grčkom okrugu Ilija na severozapadu Peloponeza, borba sa vatrenom stihijom se nastavlja u pravcu od Helidonija ka Neraidi, preneli su danas grčki mediji navodeći da se vatra širi brzo pod uticajem jakih vetrova.

Na gašenju požara su angažovana 134 vatrogasca i 46 vozila, dok iz vazduha dejstvuje šest vatrogasnih aviona i dva helikoptera, prenosi portal Katimerini.

Grčki portal navodi da je požar izbio u petak popodne u oblasti Helidoni i da se potom proširio na poljoprivredna i šumska područja, šireći se prema obližnjim naseljima.

Vatrogasci se bore da ograniče širenje vatre i kretanje požara prema naseljenim mestima.

