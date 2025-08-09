Slušaj vest

Samo nekoliko dana pre planiranog sastanka ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa, francuski predsednik Emanuel Makron je naglasio da Ukrajina mora biti uključena u sve diskusije o njenoj budućnosti.

„Budućnost Ukrajine ne može se odlučiti bez Ukrajinaca, koji se bore za svoju slobodu i bezbednost više od tri godine“, napisao je Makron na Sjuu.

Pošto je i njihova bezbednost ugrožena, Evropljani takođe moraju biti deo rešenja, rekao je on.

Diplomatske aktivnosti uoči ključnog sastanka

Makron je prethodno telefonom razgovarao sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom i britanskim premijerom Kirom Starmerom, napisao je.

Nakon razgovora sa Makronom, Zelenski je na X-u napisao: „Ukrajina, Francuska i svi naši partneri su spremni da rade što je moguće produktivnije za pravi mir.“

Putinovi zahtevi i ukrajinsko odbijanje