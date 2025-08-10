Slušaj vest

Na indonežanskom ostrvu Sulavesi arheolozi su otkrili primitivan, kameni alat naoštrenih ivica, star preko milion godina. Tako je upotpunjena „slagalica" oko postojanja misterioznih predaka čoveka u regionu Valacea, lociranom kod kopna Jugoistočne Azije, nalazi su najnovijeg istraživanja.

Region Valcea obuhvata nekoliko ostrva smeštenih između Azije i Australije, od kojih je Sulavesi najveće. Naučnici su ranije otkrili dokaze da je na obližnjem ostrvu Flores živela patuljasta vrsta ljudi nazvana homo floresiensis, koji su zbog sličnosti sa likovima iz romana Džej. R. R. Tolkina dobili nadimak "hobiti".

Novootkriveni kameni alat, za koji se procenjuje da je star između 1,04 i 1,48 miliona godina, najstariji je dokaz da je ostrvo Sulavesi bilo nastanjeno, kao i da su tu živeli prvi čovekovi preci, vrsta nazvana hominini.

Naučnici i dalje tragaju za odgovorima na ključna pitanja o tome kada i kako je ovaj čovekov predak stigao na ostrva. Najnovija otkrića ukazuju da možda postoji veza između populacija na Floresu i Sulavesiju.





- Pronađeni kameni fragmenti bili su naoštreni da bi služili kao alat, a to su verovatno delovi većeg kamenja koje je vađeno iz korita lokalnih reka - izjavio je profesor arheologije na australijskom univerzitetu Grifit, Adam Brum.

I dalje je međutim misterija to – ko je izradio ovaj alat. "To je važan deo slagalice, ali tek treba da pronađemo ostatke vrste hominin", rekao je Brum.

Kako je istakao, pre nekoliko godina je zajedno sa kolegama pronašao ostatke DNK iz kostiju žene lovca koja je preminula na ostrvu Sulavesi pre više od 7.000 godina.

Ovakva otkrića su, međutim, kako kaže Brum, veoma retka: "Ja se nadam da ćemo naposletku ipak pronaći fosile hominina na Sulavesiju".

Brum je dodao da je priča koja dolazi sa tog ostrva zaista fascinantna, i da "tek čeka da bude ispričana".

Inače, postoji sve veći broj dokaza koji ukazuju na to da su sićušni pripadnici homo floresiensis zapravo rezultat dramatičnog smanjenja veličine tela tokom oko 300.000 godina nakon što je homo erectus izolovan na Floresu pre oko milion godina. Prema prethodnim istraživanjima, i životinje mogu da se fizički smanje kada žive na udaljenim ostrvima zbog ograničenih resursa.

Pronalaženje fosila moglo bi pomoći istraživačima da razumeju evolutivnu sudbinu homo erectus-a, ako je ljudski predak taj koji je stigao na Sulavesi koji je kao lokacija poznat po svojim bogatim, raznovrsnim ekološkim staništima.