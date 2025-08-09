Slušaj vest

Ukrajinski i evropski zvaničnici odbacili su predlog ruskog predsednika Vladimira Putina o prekidu vatre u zamenu za to da Kijev ustupi svoje istočne teritorije Rusiji, objavio je Volstrit žurnal (WJS).

Zvaničnici EU i Ukrajine umesto toga ponudili su kontrapredlog američkim zvaničnicima pre planiranog sastanka između predsednika SAD Donalda Trampa i Vladimira Putina 15. avgusta na Aljasci.

Putin je rekao američkom izaslaniku Stivu Vitkofu tokom sastanka 6. avgusta da će Rusija pristati na potpuni prekid vatre ako Kijev povuče svoje snage iz Donjecke oblasti, dajući Moskvi punu kontrolu nad Donjeckom i Luganskom oblašću, kao i Krimom.

Predsednik Volodimir Zelenski je 9. avgusta odlučno odbacio ideju o ustupanju bilo koje ukrajinske teritorije kako bi se okončao rat Rusije, a razgovori o predlogu počeli su u Velikoj Britaniji sa zvaničnicima SAD, Ukrajine i EU 9. avgusta.

Foto: Shutterstock

Dva evropska zvaničnika upoznata sa razgovorima rekla su za WSJ da Evropa ima za cilj da povuče jedinstvenu crvenu liniju sa Ukrajinom, navodeći da zvaničnici EU treba da budu uključeni u sve potencijalne mirovne pregovore sa Rusijom i ponavljajući da se o budućnosti Ukrajine ne može razgovarati bez učešća Kijeva.

Ovaj razvoj događaja dolazi nakon što je Tramp nagovestio da će uključiti Ukrajinu u buduće pregovore tek nakon početnog sastanka sa Putinom.

Kontrapredlog predstavljen potpredsedniku Džej Di Vensu, državnom sekretaru Marku Rubiju, Trampovom izaslaniku za Ukrajinu Kitu Kelogu i Vitkofu, takođe zahteva da se donese prekid vatre pre nego što se preduzmu dalji koraci, dodajući da se teritorija može razmenjivati samo na recipročni način, objavila je novinska agencija.

Evropski lideri zabrinuti

Njujork tajms je, pozivajući se na dva zvaničnika EU, izvestio da su evropski lideri sve više zabrinuti da će Tramp i Putin formulisati sporazum koji će potom biti nametnut Ukrajini.

"Ne možete započeti proces ustupanjem teritorije usred borbi", rekao je jedan evropski pregovarač za WSJ, usred Trampovih komentara 8. avgusta da će Moskva i Kijev verovatno uključiti "razmenu teritorija".

"Pa, radi se o teritoriji za koju se bori već tri i po godine... Dakle, mi to razmatramo, ali zapravo želimo da vratimo deo", rekao je Tramp tokom konferencije za novinare zajedno sa liderima Jermenije i Azerbejdžana.

"Razmena, to je komplikovano"

"Vratićemo deo. Razmenićemo deo. Biće razmene teritorija na dobrobit oboje" dodao je Tramp.

Hoće da se pitaju: Lideri evropskih zemalja u Kijevu Foto: Stefan Rousseau/Pool PA

Izražavajući zabrinutost zbog otvorenosti Sjedinjenih Država da započnu pregovore o okviru Putinovog predloga, kao i skepticizam prema Putinovom poštovanju prekida vatre, jedan evropski zvaničnik je rekao za WSJ da je "predlog mnogo gori nego što je Tramp rekao tokom poziva", a drugi je dodao da on daje "Putinu sve što želi u zamenu za ništa".

"Budućnost Ukrajine se ne može odlučiti bez Ukrajinaca"

Zelenski, koji nije lično prisustvovao diskusijama, tokom dana je razgovarao sa evropskim liderima, uključujući lidere Francuske, Velike Britanije, Finske, Španije, Danske i Estonije, tražeći jedinstven pristup predlozima.

U objavi na X, francuski predsednik Emanuel Makron je naglasio da se "budućnost Ukrajine ne može odlučiti bez Ukrajinaca koji se već više od tri godine bore za svoju slobodu i bezbednost", dodajući "Evropljani će takođe nužno biti deo rešenja, jer se tiče njihove bezbednosti".

Ukrajina Foto: screenshot X, Twitter

Visoki evropski zvaničnik je rekao za WSJ da svaki sporazum postignut na Aljasci između SAD i Rusije ne bi imao veliku težinu bez učešća evropskih lidera.

Kijev i Moskva su prethodno održali tri runde pregovora o okončanju rata, pri čemu svaka runda nije uspela da zaustavi neprijateljstva usred ruskog odbijanja da sprovede prekid vatre.

Rusija je više puta zastupala maksimalističke zahteve za okončanje rata u Ukrajini, javno zahtevajući da Kijev odustane od članstva u NATO-u i povuče trupe iz sva četiri regiona kao preduslove za mir. Pod ovim uslovom, nekoliko velikih gradova pod ukrajinskom kontrolom moralo bi biti predato Rusiji.