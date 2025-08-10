Slušaj vest

Turska je zabeležila najtopliji mesec jul u poslednjih 55 godina, saopštilo je Ministarstvo životne okoline.

Šezdesetšest od 220 meteoroloških stanica širom Turske registrovalo je rekordne temperature sa porastom prosečne temperature od 1,9 stepeni Celzijusa u odnosu na prethodne godine, saopštilo je Minsitarstvo na mreži Iks.

Temperatura od 50,5 stepeni Celzijusa izmerena je krajem jula u Silopiju na jugoistoku Turske, što je apsolutni rekord za tu zemlju, javile su vlasti.

Mesto Silopi nalazi se u provinciji Sirnak na manje od 10 kilometara od iračke i sirijske granice. Prethodni nacionalni rekord bio je 49,5 stepeni Celzijusa i izmeren je u avgustu 2023. godine u zapadnoj provinciji Eskišehir.

U Turskoj koja je poslednih nedelja pod velikom vrućinom, u julu je bilo nekoliko velikih požara. Četrnaest ljudi izgubilo je život u borbi protiv požara prošlog meseca na zapadu zemlje.

Zbog dva velika požara stotine ljudi su u petak odvedene na sigurno u severozapadnoj pokrajini Čanakale gde je za pomorski saobraćaj bio zatvoren prolaz Dardaneli.

Zbog toplotnog talasa pojavilo se strahovanje od nestašice vode na nekim mestima. U letovalištu Češme kod Izmira, na zapadu, od 25. jula nije bilo vode od 23.00 do 6.00 časova.

Susedna Grčka takođe je zahvaćena talasom vručine i požarima.

Kurir.rs/Beta

