Londonska policija uhapsila je 365 ljudi pošto su se demonstranti okupili na demonstracijama podrške grupi Palestinska akcija, uprkos tome što je organizacija zabranjena, javlja Skaj njuz .

U saopštenju, Metropolitanska policija je navela da je izvršeno još sedam hapšenja zbog različitih prekršaja, uključujući pet zbog napada na policajce. „Srećom, niko nije ozbiljno povređen“, dodala je policija.

Foto: Alberto Pezzali/AP

Organizatori iz grupe „Odbranimo naše porote“ ranije su rekli da se na Trgu parlamenta okupilo do 700 ljudi, tvrdeći da se policija sprema za „najveće masovno hapšenje u svojoj istoriji“.

Ko je sve uhapšen?

Među uhapšenima, saopštila je grupa, bili su bivši zatvorenik iz Gvantanama Moazam Beg, zdravstveni radnici, kvekeri i jedna slepa osoba u invalidskim kolicima. Ranije popodne, policija je izvestila da je „značajan broj ljudi“ viđen „kako su pokazivali transparente podrške Palestinskoj akciji, koja je zabranjena grupa“.

Reakcija ministra unutrašnjih poslova

Ministarka unutrašnjih poslova Ivet Kuper zahvalila je policiji što se „bavila veoma malim brojem ljudi čije su akcije prešle granicu kriminala“.

Dodala je: „Pravo na protest je nešto što žestoko branimo, ali to se veoma razlikuje od izražavanja podrške ovoj jednoj konkretnoj i uskoj, zabranjenoj organizaciji. Akcija Palestina je zabranjena uz snažne bezbednosne savete nakon ozbiljnih napada koje je počinila grupa, a koji su uključivali nasilje, značajne povrede i veliku kriminalnu štetu. Mnogi ljudi možda još uvek ne znaju stvarnost ove organizacije, ali procene su veoma jasne – ovo nije nenasilna organizacija“.

Foto: Alberto Pezzali/AP

Pritisak na zatvorski sistem

Protesti su, međutim, izvršili ogroman pritisak na kapacitete vlasti. Skaj njuz je saznao da su se visoki zatvorski zvaničnici danas sastali kako bi razmotrili kako da se nose sa velikim brojem hapšenja u Londonu, s obzirom na to da je muški zatvorski sistem skoro pun.

Smatra se da je zatvorska služba premestila 800 zatvorenika iz najprometnijih zatvora u Londonu i okolini pre velikih protesta, što će dodatno opteretiti sistem.

Mirni protesti uprkos zabrani

Prva hapšenja su počela neposredno pre 13 časova, kada je policija zaustavila čoveka koji je nosio transparent na kojem je pisalo „Podržavam akciju Palestine“. Policajci su mu rekli da podržava terorističku organizaciju, nakon čega su ga pretresli i priveli.Akcija je brzo eskalirala. Među 365 uhapšenih bilo je nekoliko starijih osoba, slep čovek u invalidskim kolicima i tinejdžer. Protestovali su mirno, a mnogi su se namerno postavili ispod statua Mahatme Gandija i sufražetkinje Milisent Foset.

Foto: TOLGA AKMEN/EPA

Rekli su za Skaj njuz da su u potpunosti očekivali hapšenje, ali su se osećali obaveznim da progovore i brane svoje pravo na protest. Jedan demonstrant je rekao: „Ne mislim da sam kriminalac. To nisam ja.“ Ali je dodao da ga vode vera i savest.

Zakon o zabrani Palestinske akcije stupio je na snagu 5. jula, čime je iskazivanje podrške organizaciji krivično delo kažnjivo sa do 14 godina zatvora. Zabrana se suočila sa pravnim osporavanjem u novembru nakon što je Viši sud odobrio potpunu sudsku reviziju suosnivačici Palestinske akcije Hudi Amori.