Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da je iz aviona Ujedinjenih Arapskih Emirata, Jordana, Nemačke, Holandije, i po prvi put Grčke i Italije, danas bačeno ukupno 106 pošiljki humanitarne pomoći Pojasu Gaze.

U svakom paketu nalazi se oko jedna tona hrane, preneo je Tajms of Izrael.

Vojska je saopštila da je od 26. jula, kada je Izrael usvojio novu politiku kako bi omogućio da više pomoći stigne u Gazu, iz aviona u tu enklavu bačeno preko 1.000 paketa pomoći iz 10 zemalja, uključujući Izrael.

Kako se navodi, pakete koje je iz aviona izbacila IDF, isporučile su međunarodne humanitarne organizacije.

Izrael je pod rastućim međunarodnim pritiskom zbog krize gladi u Gazi izmenio svoju politiku, ali dopremanje paketa iz vazduha je samo mali deo pomoći koja može kopnenim putem da uđe u Gazu,