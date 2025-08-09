Slušaj vest

Kada je Džej Frejzer (23) prošlog leta napustio Škotsku kako bi se borio za Vladimira Putina, verovao je da se pridružuje velikom krstaškom pohodu protiv zapadnog "kulturnog propadanja" i međunarodnog poretka.

Danas, godinu dana kasnije, počinje da žali zbog svoje odluke, ali kaže da, iako i dalje veruje u pobedu Kremlja, "nema veliku ljubav prema Rusiji ni njenom narodu", piše The Telegraph.

"Moje celokupno ideološko obrazloženje za dolazak ovamo urušilo se samo u sebe. Istinski sam shvatio da sam Kelt i da nikada neću biti Rus", rekao je on.

Tokom poslednjih 12 meseci shvatio je da Rusija nije "bastion zdravog razuma" kako je nekad mislio, kao i da borba za Putina neće dovesti do nacionalističke renesansu u njegovoj rodnoj Škotskoj.

Dok su se od 2022. godine pojavili brojni izveštaji o stranim borcima na ukrajinskoj strani, Frjzer je jedan od retkih koji je otišao da se bori na suprotnu stranu. Kaže da ga neki saborci sada vide kao teret zbog njegovog slabog znanja ruskog jezika.

Od Kurska do Donjecka

Frejzer, jedan od nekolicine Britanaca za koje se zna da služe u ruskim snagama, navodno je bio redovan posetilac ruske pravoslavne crkve pre odlaska u rat. Pridružio se artiljeriji plaćeničke jedinice Pjatnaška, koja je sada integrisana u rusku vojsku.

Njegovo prvo raspoređivanje bilo je u Kursku krajem 2024. godine. Usove tamo opisuje kao "prijatne" u poređenju s onim šta ga je čekalo u Donjecku. Nakon Kurska, prebačen je blizu Časiv Jara, a sada služi oko Kramatorska. Upravo tu su se njegove iluzije o ratu i saborcima raspršile.

Razočaranje i surova stvarnost

Frejzer opisuje kako je krađa postala uobičajena pojava, od čarapa do opreme za front. Vojnici bi se sprijateljili s njim samo kako bi pozajmili novac, bez namere da ga vrate.

"Vrsta Gopnika, delinkventnih alkoholičara, vrlo je česta ovde u vojsci, nažalost. Stekao sam mnogo sjajnih prijatelja, ali sam se i nekoliko puta opekao, što je definitivno doprinelo tome da sve manje volim Rusiju".

Uslovi u Donjecku su daleko teži. Naporni dolasci do rovova, nedostatak tekuće vode i stalna paljba dronova. Pre samo tri nedelje, njegov artiljerijski položaj je pogođen, a skladište municije se zapalilo.

"Imali smo neverovatnu sreću, bez žrtava, a ja sam uspeo da pobegnem samo s izorelim dlakama na ruci", seća se.

Život na frontu, uključuje puno čekanja. Većinu vremena provode "opušteno", iako su kratki trenuci borbe "neverojatno intenzivni". Njegova jedinica se rotira u pozadinu svaka dve do tri nedelje, gde prima platu u gotovini. Kao artiljerac, udaljen je pet do osam kilometara od linije kontakta i oseća da njegov rad ima ogroman doprinos ratnim naporima.

Birokratija i pogled na neprijatelja

Budući da mu je zahtev za rusko državljanstvo odbijen, Frejzer je ograničen na bazu, osim ako ga ne prati vojnik. Vreme provodi čitajući i igrajući videoigre. Iritiran je birokratskim limbom u kojem se našao jer se pridružio privatnoj vojnoj grupi, a ne direktno Ministarstvu obrane. Iako ga komandiri podržavaju, frustriran je sistemom.

Sada ovaj 24-godišnjak, kaže da "nema kajanja" zbog ubijanja ukrajinskih vojnika, ali ističe da ima "veliko poštovanje" prema svom neprijatelju.

"Ukrajina kao ideja ili nacija dokazana je kao valjana kroz krštenje krvlju kroz koje je prošla", tvrdi on, dodajući da taj stav ne dele njegovi suborci.

Iako bi želeo da se vrati u Škotsku, veruje da bi se suočio sa zatvorskom kaznom. Zato kaže da nastaviti da se bori.

"Podržavam rusku pobedu svim srcem i boriću se ovde do pobede ili smrti, bez obzira na moje pravne probleme", zaključuje on.