Iran je zapretio da će blokirati koridor koji su Jermenija i Azerbejdžan dogovorili uz posredovanje predsednika SAD Donalda Trampa, javili su iranski mediji.

Predloženi Trampov koridor za međunarodni mir i prosperitet (TRIPP) trebalo bi da prolazi kroz južnu Jermeniju, omogućavajući Azerbejdžanu direktan pristup njegovoj eksklavi Nahičevan i Turskoj.

SAD bi, prema sporazumu, imale ekskluzivna prava na razvoj koridora, a Bela kuća tvrdi da bi to podstaklo veći izvoz energije i drugih resursa.

Bezbednosni problemi

Nije jasno kako bi Iran, koji se graniči sa tim područjem, mogao da blokira projekat, ali je izjava Alija Akbara Velajatija, visokog savetnika vrhovnog vođe Irana, pokrenula pitanja o njegovoj bezbednosti, navodi Rojters.

Velajati je rekao da vojne vežbe na severozapadu Irana pokazuju spremnost i odlučnost Islamske Republike da spreči bilo kakve geopolitičke promene.

„Ovaj koridor neće postati Trampov prolaz, već groblje za Trampove plaćenike“, rekao je.

Međunarodne reakcije

Iransko ministarstvo spoljnih poslova ranije je pozdravilo sporazum „kao važan korak ka trajnom miru u regionu“, ali je upozorilo na svako strano mešanje u blizini njegovih granica koje bi moglo „ugroziti bezbednost i dugoročnu stabilnost“.

Tramp je u petak u Beloj kući bio domaćin predsedniku Azerbejdžana Ilhamu Alijevu i premijeru Jermenije Nikolu Pašinjanu i prisustvovao njihovom potpisivanju zajedničke deklaracije čiji je cilj okončanje višedecenijskog sukoba.

Rusija, tradicionalni posrednik i saveznik Jermenije u strateški važnom regionu kroz koji prolaze naftovodi i gasovodi, nije bila uključena u razgovore.

Moskva je, iako je u principu podržala samit, predložila „primenu rešenja koja su razvile same zemlje regiona, uz podršku njihovih neposrednih suseda – Rusije, Irana i Turske“ kako bi se izbeglo ono što je nazvala „tužnim iskustvom“ zapadnog posredovanja na Bliskom istoku.

Turska, članica NATO-a i bliski saveznik Azerbejdžana, pozdravila je sporazum.