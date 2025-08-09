Slušaj vest

Spaseno je danas 15 eritrejskih migranata koji su bili u kamionu hladnjači na putu za Veliku Britaniju, a nađeni su na jednom odmaralištu na autoputu na severu Francuske, saznaje agencija Frans pres u policiji.

Migranti među kojima je i jedna žena spaseni su kada je marokanski vozač kamiona koji je prevozio povrće rekao da čuje udarce u svojoj prikolici, preneo je agenciji Frans pres predstavnik policije u departmantu Pa-de-Kale.

"Njihovo stanje hipotermije ukazuje da su bili unutra nekoliko sati", rekao je on.

Njih četvoro odvedeno je u bolnicu zbog hipotermije dok je druge koji su se priijavili kao maloletnici preuzela jedna asocijacija.

Njih nekolikio je pod naredbom da napusti teritoriju Francuske, rekao je predstavnik policije.

Uprkos velikim bezbednosnim merama oko luka na severu Francuske i tunela pod Lamanšom migranti i dalje pokušavaju da uđu u kamione koji idu ka Engleskoj.

Poslednjih godina većina kandidata za egzil primorani su da idu ka ilegalnim morskim prelazima na malim čamcima, što je uglavnom skuplja varijanta nego sa kamionima i takođe vrlo opasna.