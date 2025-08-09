Slušaj vest

Hiljade ljudi izašlo je danas na ulice Tel Aviva u Izraelu da traži kraj rata u Gazi, dan posle odluke vlade da zauzme grad Gazu na toj teritoriji.

Demonstranti su mahali plakatama i slikama talaca koji se još drže na toj palestinskj teritoriji pozivajući vladu da obezbedi njihovo oslobađanje.

Gaza Foto: HAITHAM IMAD/EPA

Izraelski bezbednosni kabinet je odobrio plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gaza kako bi se dalje proširila izraelska vojna ofanziva. Plan je juče izazvao oštre kritike u toj zemlji i inostranstvu.

Upitan pre dva dana tokom gostovanja na Foks njuzu (Fox News) da li će Izrael zauzeti ceo Pojas Gaze, izraelski premijer Benjamin Netanjahu je rekao: "Nameravamo to da uradimo".

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaOVO JE NAJVEĆI PAKAO NA ZEMLJI! OVAKO DANAS IZGLEDA GAZA IZ VAZDUHA: Kamen na kamenu nije ostao, ljudi umiru od gladi! (VIDEO, FOTO)
Gaza.jpg
PlanetaPROTERIVANJE MILION PALESTINACA ZA PET MESECI: Izrael planira preuzimanje celog Pojasa Gaze, ovo je PLAN!!
x EPA Mohammed Saber.jpg
Planeta"DECA U GAZI POSTAJU ZOMBIJI"! Američki lekar: Gladi je katastrofalna, ljudi su potpuno UNIŠTENI!
x08 AP Jehad Alshrafi.jpg
PlanetaJOŠ JEDAN MASAKR U GAZI: Ubijeno najmanje 36 Palestinaca, stradali dok su čekali da dobiju hranu!
x08 AP Jehad Alshrafi.jpg
PlanetaSTIGLI NOVI PAKETI HRANE U GAZU: Iz aviona izbačeno oko 90 pošiljki humanitarne pomoći (FOTO)
profimedia-1027322773.jpg
PlanetaPOMOĆ GAZI IZ VAZDUHA: Francuska poslala 40 tona humanitarne pomoći
gaza.jpg
PlanetaMASAKR GLADNIH PALESTINACA: Od kraja maja stradalo 1.373 ljudi dok su pokušavali da dođu do hrane!
x04 AP Jehad Alshrafi.jpg
PlanetaIZRAEL NA IVICI DIPLOMATSKE IZOLACIJE: Nemački ministar uputio dramatičnu poruku Tel Avivu zbog Gaze
x EPA Haitham Imad.jpg
PlanetaMASOVNA SMRT OD GLADI PRETI GAZI: Stanje sve GORE, očajni ljudi presreću kamione s humanitarnom pomoći!
x08 AP Jehad Alshrafi.jpg
PlanetaIZRAEL NE STAJE SA MASAKRIMA U GAZI: Vojska ubila 71 Palestinca, od toga 42 dok su čekali humanitarnu pomoć! Petoro UMRLO OD GLADI! (FOTO)
x06 AP Jehad Alshrafi.jpg
PlanetaGAZA JE POSTALA ZEMLJA OČAJA! UN: Glad se namerno širi i pogoršava
profimedia0865890048.jpg
PlanetaTRAGIČNE VESTI IZ GAZE: Trećina ljudi nije jela danima, 90.000 žena i dece u KRITIČNOM STANJU!
x04 EPA Haitham Imad.jpg