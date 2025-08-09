Slušaj vest

Potpredsednik SAD Džej Di Vens sastaće se sa visokim ukrajinskim i evropskim zvaničnicima tokom svog boravka u Velikoj Britaniji kako bi „uspostavili zajednički jezik“ pre sastanka između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina na Aljasci 15. avgusta, objavio je Aksios, a prenosi Anadolu.

Prema izveštaju, zvaničnici su rekli da je posle Putinovog sastanka sa Trampovim izaslanikom za Bliski istok Stivom Vitkofom prošle srede u Moskvi, Tramp razgovarao telefonom sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i nekim evropskim liderima.

Vitkof, koji je navodno učestvovao u pozivu, rekao je publici da je Putin pristao da okonča rat ako Ukrajina pristane da ustupi istočne Lugansku i Donjecku oblast, kao i Krim, koji je Rusija anektirala 2014. godine.

Ukrajinski zvaničnik je rekao da čak i ako Zelenski pristane na Putinove zahteve, referendum bi bio neophodan jer, prema ukrajinskom ustavu, Ukrajina ne može da se odrekne svoje teritorije.

Zelenski je danas isključio mogućnost davanja teritorijalnih ustupaka kako bi se okončao rat.